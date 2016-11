Giacomo P. (Name geändert) war 64, als er sich im Dezember 2011 im Kantonsspital Aarau (KSA) einer Prostatakrebs-Operation unterzog. Wäre diese komplikationslos verlaufen, hätte der Italiener «voraussichtlich am 6. oder 7. postoperativen Tag das Spital verlassen können und wäre nach 4 bis 6 Wochen gar wieder arbeitsfähig gewesen», hält das Handelsgericht fest. Doch die Operation verlief eben nicht ohne Probleme, deshalb trafen sich Giacomo und sein Anwalt sowie der Vertreter des KSA kürzlich vor Gericht.

Knapp fünf Jahre nach dem Eingriff musste dieses entscheiden, ob das Spital oder im konkreten Fall die behandelnden Ärzte und Pfleger ihre Sorgfaltspflicht verletzt hatten. Die Entfernung der Prostata selber verlief erfolgreich, der Krebs ist weg.

Doch beim Eingriff wurde die Darmwand verletzt. Vier Tage nach der Operation wurde Giacomo ein Klistier verabreicht, weil dieser über Verstopfung klagte. Bei der Anwendung dieses Einlaufs entstand ein 6 Millimeter grosses Loch in der Darmwand.

Kunstfehler oder Komplikation?

Für den Anwalt von Giacomo steht fest: Das Kantonsspital Aarau hat bei seinem Klienten gleich zweimal die ärztliche Sorgfaltspflicht verletzt. Bei der mit Roboter-Unterstützung durchgeführten Prostata-Operation habe der Arzt mit dem Laser einen zu grossen Teil des Darmgewebes abgetragen.

Dieses sei dann später beim Einführen des Klistiers mit erhöhtem Kraftaufwand perforiert worden, was nicht passieren dürfe. Überdies sei Giacomo, der kaum Deutsch spricht, durch das Spital nicht über die möglichen Risiken einer Prostata-Operation aufgeklärt worden.

Ganz anders sieht dies der Rechtsvertreter des KSA, der festhielt, es liege «keine Verletzung einer anerkannten Regel der ärztlichen Kunst vor». Den beiden erfahrenen Ärzten, die Giacomo operierten, sei weder bei der Wahl der Methode noch bei der Durchführung des Eingriffs ein Vorwurf zu machen.

Dasselbe gelte für die spätere Anwendung des Klistiers durch eine geschulte Pflegerin, auch dies sei «lege artis» erfolgt, entspreche also den Regeln der ärztlichen Kunst. Weiter wies der Spitalanwalt darauf hin, Giacomo habe vor der Operation drei Ärzte konsultiert, sei von diesen über die Risiken aufgeklärt worden und habe ein entsprechendes Formular unterzeichnet.

Sechs weitere Operationen

Giacomo hat seit der Prostata-Operation im Dezember 2011 einen fast fünfjährigen Leidensweg hinter sich. Insgesamt sechs weiteren Eingriffen musste sich der Rentner unterziehen, für eine gewisse Zeit wurde ihm ein künstlicher Darmausgang eingesetzt, zudem erlitt er einen Bauchwandriss. Giacomo habe zudem Todesangst gehabt und unter starken Depressionen gelitten, sagte sein Rechtsanwalt vor Gericht.

Auch das KSA bedauert, dass diese Komplikationen bei Giacomo aufgetreten seien. Dessen Lebensqualität sei vorübergehend beeinträchtigt worden, räumt das Spital ein. Die psychischen Beschwerden aber seien «zumindest teilweise auf die vorbestehende chronische Depression sowie auf sein vorbestehendes chronisches Schmerzsyndrom zurückzuführen».

Die Darmfunktion sei aber nicht dauernd beeinträchtigt und Giacomos Leben auch nicht mit Schmerzen und verändertem Essverhalten verbunden. Kurzum: Für das KSA besteht keine Grundlage für eine Genugtuungszahlung an Giacomo.

Um den Sachverhalt zu klären, holte das Handelsgericht ein Fachgutachten bei einem Spezialisten des Universitätsspitals Zürich ein. Dieser sagte bei der telefonischen Befragung, das Loch in Giacomos Darmwand sei mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit durch die Kombination aus der Operationsverletzung und der Anwendung des Klistiers entstanden. Laut dem Gutachter ist es möglich, dass diese Darmverletzung bei der Operation nicht bemerkt wurde, weil diese relativ klein war.

Gutachten bestätigt Ursache

Kritischer beurteilen der Experte und ein als Zeuge befragter Arzt, der bei Giacomos Operation assistierte, die spätere Anwendung des Klistiers. Diese sei umstritten: Weil Verletzungen des Darmes möglich seien, würden gewisse Sachverständige davon abraten, einige Kliniken hätten diese Empfehlung auch in ihre internen Richtlinien aufgenommen.

Direkt nach einer Operation sei bei Verstopfung die Behandlung mit Zäpfchen oder Abführmitteln zu bevorzugen, sagte der Gutachter. Und der Assistenzarzt ergänzte, erst wenn das Schlucken von Feigensirup oder Paraffinöl keine Wirkung zeige, sei der Einsatz eines Klistiers gerechtfertigt.

Dies unterliess das KSA bei Giacomo – deshalb kam das Gericht zum Schluss, dass in seinem Fall tatsächlich ein Kunstfehler vorliegt. «Bei einer nach objektivem Massstab aufmerksamen und gewissenhaften Behandlung» wären weder die Verletzung bei der Operation noch das Loch in der Darmwand durch den Einsatz des Klistiers entstanden, hält das Gericht in seinem Urteil fest.

Es spiele keine Rolle, dass Giacomo schriftlich in die Prostata-Operation eingewilligt habe. Eine solche Einwilligung beziehe sich nur auf Risiken, die mit der ordentlichen Durchführung des Eingriffs verbunden seien, «nicht aber auf solche, die ihre Ursache in einem Behandlungsfehler des Arztes oder des medizinischen Personals haben».

Genugtuung und Schadenersatz

Genau dies liegt laut Handelsgericht im aktuellen Fall vor. Insbesondere sei das Kantonsspital den einschlägigen Empfehlungen zum Einsatz von Klistieren nach Operationen nicht nachgekommen, weshalb eine Verletzung der Sorgfaltspflicht gegeben sei.

Das Handelsgericht verurteilte das Kantonsspital Aarau schliesslich zur Zahlung einer Genugtuung von gut 7000 Franken und einer Schadenersatzsumme von gut 11 000 Franken an Giacomo. Dieser hatte ursprünglich weit mehr verlangt: fast 72 000 Franken Genugtuung und fast 16 000 Franken Schadenersatz.

Das Urteil des Handelsgerichts ist noch nicht rechtskräftig, der Spitalanwalt sagte auf Anfrage der az gestern Montag allerdings, das Kantonsspital Aarau werde es nicht anfechten.