Heinz H. (Name geändert) muss vor vielen Jahren ein prägendes Erlebnis gehabt haben. Eines, das den damaligen Kadermitarbeiter in der Finanzabteilung einer grossen Firma aus der Bahn warf. Er ging, so erzählt er, einem Anlagebetrüger auf den Leim und landete vor Gericht – als Täter, worüber er sich heute noch wundert. Dabei sei er doch das Opfer gewesen. Seither ist sein Verhältnis zur Justiz gestört. Mehrmals hatte er sich danach vor Gericht zu verantworten. Wiederholt ging es um ein paar km/h, die zwischen dem erlaubten und dem gefahrenen Tempo lagen.

Anfang Januar war es wieder einmal so weit. 72 Jahre ist Heinz H. alt. Und 72 ist auch der Wert, den die Polizei ermittelte: 72 km/h. Das mobile Radargerät stand in einer 50er-Zone, 850 Meter von Heinz H.s Wohnung entfernt. Der Beschuldigte, schrieb im Strafbefehl die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, habe «vorsätzlich, das heisst mit Wissen und Willen, die örtlich zulässige Höchstgeschwindigkeit missachtet».

Abzüglich der Sicherheitsmarge von 5 km/h ergab sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 17 km/h. Das waren 2 km/h zu viel – sonst hätte sich das Ganze im Ordnungsbussenverfahren, sprich einer Busse von 250 Franken, regeln lassen. So aber verknurrte die Staatsanwaltschaft Heinz H. zur Bezahlung einer Busse von 400 Franken – unter Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 4 Tagen im Falle «schuldhafter Nichtbezahlung». Dazu kam die Strafbefehlsgebühr von 500 Franken.

"Und dann hast du wieder so einen Blitz im Gesicht"

Heinz H., der unter dem Existenzminimum lebt, diverse Pfändungen am Hals hat und von der Krankenkasse keine Medikamente oder ärztliche Leistungen mehr vergütet erhält, wollte nicht bezahlen und focht den Strafbefehl an. Deshalb hatte er nun vor dem Bezirksgericht anzutraben. Ob er gemerkt habe, dass er zu schnell unterwegs war, wollte Gerichtspräsidentin Patricia Berger wissen. «Ja», sagte Heinz H., «aber erst, als es blitzte.» So etwas sei halt schnell passiert, meinte er, «und dann hast du wieder so einen Blitz im Gesicht». Den Sachverhalt bestritt der Beschuldigte nicht. Er opponiere auch gar nicht gegen den Strafbefehl «in seiner Substanz», erklärte er. Nein, Heinz H. stiess sich hauptsächlich an einem Satz, den «das ‹Frölein› von der Staatsanwaltschaft in den Strafbefehl geschrieben» habe: Dass er Tempo 50 «vorsätzlich, das heisst mit Wissen und Willen», missachtet habe. Dieses «Frölein» – gemeint die zuständige Assistenzstaatsanwältin – habe da sicher «ein Dokument aus einem andern Fall» verwendet und diesen Passus nicht gelöscht. Ihn störe einfach, dass man ihm mit dieser Formulierung «einen schlechten Charakter» vorwerfe.

Die Gerichtspräsidentin gab sich alle erdenkliche Mühe, Heinz H. zu erklären, dass diese Redewendung, die regelmässig in Strafbefehlen und Anklageschriften auftaucht, nur meint, dass ihm nicht Fahrlässigkeit vorgeworfen werde, sondern Vorsatz. «Und Vorsatz», so Patricia Berger, «beinhaltet auch den Eventualvorsatz. Es reicht, wenn Sie in Kauf nehmen, zu schnell unterwegs zu sein.»

Breitseite an Staatsanwaltschaft

«Ich verstehe die Rechtsprechung nicht mehr», sagte Heinz H. und schimpfte tüchtig auf die Staatsanwaltschaft und die aus seiner Sicht überrissene Strafbefehlsgebühr – eine Breitseite, die den Adressaten freilich nicht erreichte: Die Staatsanwaltschaft, klärte die Gerichtspräsidentin den Beschuldigten auf, sei gar nicht anwesend, der Mann hinten im Saal sei ein Journalist und nicht der Stellvertretende Leitende Staatsanwalt Urs Hoppler. Und was die Gebühren angehe, gebe es einen gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen.

«Die Busse», stellte der streitbare Rentner schon mal präventiv fest, «bezahle ich nicht – das gibt einen Verlustschein. Dann gehe ich in die ‹Kiste›.» Den Rat der Gerichtspräsidentin, den Einspruch zurückzuziehen, schlug er in den Wind. Das hat seinen Preis. Sonst hätte die Gerichtsgebühr nämlich nur 300 statt 800 Franken betragen. Patricia Berger sprach Heinz H. schuldig. Als ortskundiger Lenker, befand sie, hätte er merken müssen, dass er zu schnell fuhr. Die Gerichtspräsidentin reduzierte die Busse angesichts der persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten von 400 auf 300 Franken. Zudem gewährte sie ihm die minimale Anklagegebühr von 300 Franken. Trotzdem fährt er schlechter, als wenn er den Strafbefehl akzeptiert hätte. Bezahlt er die Busse nicht, muss er 6 Tage «in die Kiste».