Sie hatten einen schweren Stand: Vizegemeindepräsident Marco Genoni und Schulpflegepräsidentin Sonja Ihle. Am Infoforum Suhr präsentierten sie rund 40 Suhrer Einwohnern das Ergebnis der Testplanung im Bereich Schützenweg. Diese sieht vor, dass der Kindergartenstandort im Süden aufgewertet wird. Dafür würde der Kindergarten Schmittengasse geschlossen. Dagegen regte sich heftiger Widerstand.

Von der Planung betroffen ist ein Perimeter im Dreieck Schützenweg–Gränicherstrasse–Ringstrasse. Auf dem gut 11 000 Quadratmeter grossen Gebiet, das zu drei Vierteln der Gemeinde gehört, hat es heute Schrebergärten, Häuser und eine grüne Wiese. Neu soll das Gebiet überbaut werden: Ein Block Wohnungen, ein Block Gewerbe, ein Neubau des Töpferhauses und ein Kindergarten für vier Klassen.

Damit wäre der Bedarf von Suhr Süd gedeckt, wo ein Viertel der Bevölkerung wohnt. «Der Kindergarten ist so platziert, dass es für die Entwicklung sinnvoll ist», sagte Marco Genoni. Künftig gäbe es drei Kindergarten-Standorte: Feld, Steinfeld und Schützenweg.

Soziale Trennung im Chindsgi

Mit dem Slogan «Drei starke Kindergarten-Standorte für ein starkes Suhr» wirbt Sonja Ihle für die Zusammenlegung von Schmittengasse und Schützenweg. «Aktuell haben wir folgende Situation: Eine Klasse an der Schmittengasse – sie besteht fast nur aus Schweizer Kindern. Zwei Klassen am Schützenweg – hier hat es ausschliesslich ausländische Kinder.» Eine soziale Trennung also. «Dadurch haben es die ausländischen Kinder sehr schwer, Deutsch zu lernen», sagte Ihle. Im neuen Chindsgi am Schützenweg gebe es eine bessere Durchmischung und Integration, die Zusammenarbeit der Lehrpersonen sei einfacher und Tagesstrukturen wie ein Mittagstisch könnten besser genutzt werden.

Doch Sonja Ihle wies auch auf eine grosse Herausforderung hin. Für die bisherigen Schmittengasse-Kinder wird der Schulweg nicht nur länger, sondern auch gefährlicher: Sie müssten neu Suhrs Hauptverkehrsachse, die Bernstrasse West überqueren. Sonja Ihle hatte zwei Vorschläge: Das Einsetzen einer Arbeitsgruppe sowie Erfahrungen von anderen langgezogenen Gemeinden wie Gränichen nutzen. «Hier weiss ich, dass teilweise Taxis eingesetzt werden.»

Noch mehr Verkehr, weil der Schulweg wegen des Verkehrs zu gefährlich ist – ein Teufelskreis. Es folgten entrüstete Wortmeldungen aus dem Publikum. «Das ist eine schlechte Lösung und stellt uns vor ein neues Verkehrsproblem», meinte ein Votant. Ein anderer sagte: «Es ist undenkbar, dass die Kinder über die Hauptstrasse in den Chindsgi müssen.» Bisweilen wurde die Stimmung hitzig: «Das könnt ihr nicht machen, das ist vollkommen daneben!»

Marco Genonis Plan sieht vor, an der Sommergmeind den Kredit für den Gestaltungsplan und an der Wintergmeind den Baukredit zu beantragen. Bei idealem Ablauf könnten die Kindergärten 2019 bezogen werden. Bis dahin ist es allerdings noch ein steiniger Weg.

Zufahrt zur Bärenmatte

Ein zweiter Punkt stand auf der Traktandenliste: die Erschliessung des Zentrums Bärenmatte. Wegen einer dritten Spur auf der Tramstrasse und einem grünen Mittelstreifen auf der Bernstrasse West muss eine neue Zufahrt bestimmt werden. Gemeindepräsident Beat Rüetschi stellte die vom Gemeinderat favorisierte Lösung vor. Dabei soll der Verkehr ganz aus den Quartieren (Anna-Heer-Strasse, Metzgergasse und Obere Dorfstrasse) genommen und auf die Kantonsstrassen verlegt werden. Der Vorteil hierbei: Die Bärenmatte wird ausschliesslich über Rechtsabbiegungen angefahren. Der Nachteil: Von Entfelden und aus dem Wynental kommende Autos müssen bis zum Pfister-Kreisel fahren und dort wenden, um von der Bernstrasse West direkt in Richtung Bärenmatte abbiegen zu können.

Auch dieser Vorschlag stiess auf Kritik. «Kaum fliesst der Verkehr nach der Kreuzung, kommt diese Abbiegung. So machen wir die Hauptstrasse zu.» Beat Rüetschi entgegnete, die Bärenmatte-Besucher seien ausserhalb der Stosszeiten, nämlich abends unterwegs. Eine gewisse Ernüchterung war in Rüetschis Worten zu spüren: «Ich mache seit 20 Jahren hier nichts anderes, als den Verkehr zu diskutieren. Ich glaube, ich habe genug Erfahrung.»