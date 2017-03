Der Lenker des Lieferwagens war gegen 1.45 Uhr auf der Bernstrasse-West in Richtung Oberentfelden unterwegs. Dabei übersah er den Velofahrer, der in gleicher Richtung am rechten Strassenrand unterwegs war, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte. Der Zweiradfahrer wurde vom Rückspiegel gestreift und stürzte zu Boden.

Wegen des Verdachts auf Drogenkonsums ordnete die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft beim 26-jährigen Lieferwagenlenker eine Blut- und Urinprobe an. Den Führerausweis musste er abgeben.

