Was ist bloss mit der Aarauer Stadtbibliothek los? Normalerweise machen die Leute dort einen wirklich hervorragenden Job. Mit ihrer neusten Veranstaltungsreihe haben sie aber danebengegriffen. «Lesekerle» heisst sie.

Ums Lesen gehts allerdings nicht in erster Linie. «Helden erzählen Geschichten aus ihrem Beruf», heisst es im Beschrieb. Der Archäologe «erzählt von versunkenen Schätzen, die er beim Graben gefunden hat», der Förster berichtet vom Baumfällen, der Polizist kommt mit Polizeiauto, Uniform und Pistole vorbei, der Feuerwehrmann «erzählt von Feuersbrünsten und roten Autos» und auch der Rettungssanitäter berichtet aus seinem Alltag. So weit, so spannend.

Aber jetzt kommts: Das Ganze richtet sich explizit an «Jungs von 6 bis 10 Jahren und ihre männlichen Begleitpersonen.» Und weiter: «Männer mit einem spannenden Beruf erzählen Jungs, was sie in ihrem Berufsalltag erleben. Die Jungs können Fragen stellen und am Schluss als Erinnerung ein gemeinsames Foto mit nach Hause nehmen.»

Wie bitte? In welchem Jahrhundert leben wir denn? Ist den Verantwortlichen bei der Stadtbibliothek entgangen, dass Aarau während Jahren eine Feuerwehrkommandantin hatte? Dass der Werkhof von einer Frau geleitet wird? Dass die Kapo Aargau eine Erhöhung des Frauenanteils (derzeit um die 15 Prozent) anstrebt? Dass sich Unis landauf und landab um mehr Frauen in den naturwissenschaftlichen Studiengängen bemühen? Und wenns schon eine Veranstaltung nur für Jungs sein soll, warum lässt man dann nicht wenigstens Polizistinnen, Archäologinnen und Rettungssanitäterinnen erzählen, statt veraltete Rollenbilder zu zementieren?

Es ist zu hoffen, dass am ersten Veranstaltungssonntag (13. November) Dutzende Mütter mit ihren Töchtern die Stadtbibliothek stürmen. Sonst kommt bestimmt bald die nächste Veranstaltungsreihe nur für Meitli. Mit Stereotypen wie Coiffeusen, Kosmetikerinnen und Putzfrauen. (nro)