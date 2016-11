Am nächsten Dienstag beginnt der Forstbetrieb Region Aarau in der Telli mit der Notfällung von Eschen. Den Auftrag hat er vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau erhalten. Die Bäume sind, wie es in einer Medienmitteilung der Stadt Aarau heisst, von der Pilzkrankheit Eschenwelcke befallen.

Vorerst geht es vier Bäumen an den Kragen. Freilich sind am Sengelbach sämtliche Eschen vom Pilz befallen. Und die jetzige Fällaktion ist, wie Laura Pfund von der städtischen Umweltfachstelle durchblicken lässt, nur der Anfang. Aller Voraussicht nach werden die übrigen Eschen nordöstlich der Delfterstrasse in den nächsten Monaten gefällt werden müssen. Die Bäume sterben in der Regel nach und nach ab. Und das herunterfallende Totholz gefährdet die Fussgängerinnen und Fussgänger am Sengelbach.

Stumpf bleibt stehen

Allerdings werden die vier Eschen, die nächste Woche an der Reihe sind, nicht einfach gefällt. Sie werden vielmehr auf einer Höhe von rund zehn Metern gekappt. Dadurch bleibe der Efeu an den Eschenstämmen erhalten, schreibt die Stadt Aarau in ihrer Medienmitteilung. Denn: «Die starkwachsende und immergrüne Kletterpflanze ist für die Ökologie sehr wertvoll.»

Das Eschensterben verursacht das Falsche Weisse Stengelbecherchen, ein von Osten her eingewanderter Pilz. Dieser breitete sich in der Schweiz rasant aus: Seit dem ersten Auftreten 2008 in der Nordschweiz vergingen nur rund sechs Jahre, bis Eschen auch im Wallis und im Tessin befallen waren. Die Kronen verlieren das Laub, die Blätter der kranken Bäume weisen braune Flecken und Blattstiele auf.

Verschlimmert hat sich die Situation in den letzten zwei Jahren nicht zuletzt in jungen Beständen. Es gibt in der Region Aarau Jungholzbestände, die praktisch nur noch aus dürren Ästen und Nottrieben bestehen. Die Krankheit breitet sich stetig aus und ein Mittel dagegen gibt es zurzeit nicht. «Ein rechtzeitiges Entfernen von befallenen Bäume», heisst es in der Medienmitteilung der Stadt, «ist unerlässlich.»

Es gibt noch Hoffnung

Eine «Jagd auf Eschen»empfehlen die Fachleute indessen nicht. 2014 haben der Aargauische Försterverband und die Abteilung Wald im Departement Bau, Verkehr und Umwelt im Rahmen des Angebots «Weiterbildung Wald Aargau» einen Kurs zum Thema Eschenwelke durchgeführt.

Ein wichtiges Anliegen, das dabei erkannt wurde: Es muss dafür gesorgt werden, dass eventuell resistente Eschen nicht verloren gehen. Neuere Forschungsergebnisse lassen nämlich vermuten, dass drei bis fünf Prozent der Eschen gegen den Pilz resistent sind. Mit ihrem genetischen Material lassen sich eventuell die Eschen der Zukunft züchten.

Einig sind sich die Fachleute, dass abgehende Eschen mit einem grossen Totholzanteil entlang von Verkehrswegen aus Sicherheitsgründen überwacht oder entfernt werden müssen, weil ein Sturm sie umstürzen oder Äste abbrechen könnte. Genau aus diesem Grund interveniert der Forstbetrieb Region Aarau am Sengelbach.