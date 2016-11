Kampf gegen Automatenbahnhof

Jetzt wird auch die Verkaufsstelle in Menziken mit einem durch den Bahnbetreiber geführten Kiosk ergänzt – zum Leidwesen der bisherigen Kioskbetreiberin, der Valora-Gruppe (die az berichtete), jedoch zur Freude der Gemeinde. In Menziken ist man glücklich, dass dem Dorf so nicht nur die Verkaufsstelle erhalten bleibt, sondern auch die Schalteröffnungszeiten erweitert werden. Das lässt man sich etwas kosten: An der kommenden Gmeind soll das Volk den jährlich wiederkehrenden Kostendeckungsbeitrag von 10 000 Franken bewilligen, damit die Bahnstation nicht zum Automatenbahnhof verkommt.

Damit liegt Menziken im Trend: Der AAR bus+bahn ist es gelungen, eine Reihe von Gemeinden ins Boot zu holen. Am weitesten geht Muhen, wo die Bahnbetreiberin neben der Postagentur auch Dienstleistungen für die Gemeinde übernimmt, indem sie zum Beispiel Gebührenmarken oder andere Artikel der Gemeinde verkauft. «So ist die Gemeinde auch am Bahnhof präsent, für die eine oder andere Person der erste Schritt in die Gemeinde hinein», schreibt Gemeindeammann Andreas Urech auf Anfrage. Für diese «Gegenleistung» sei ein Betrag von 15 000 Franken vereinbart worden.

Ähnlich tönt es in Suhr. Dort unterstützt man die Bahnbetreiberin mit jährlich rund 25 000 Franken. «Mit der Verkaufsstelle erbringt AAR bus+bahn eine Dienstleistung, die uns etwas wert ist», so Gemeindepräsident Beat Rüetschi. «Wir wollen nicht nur mit Automaten kommunizieren.» Vorgängig hatte sich die Gemeinde bemüht, mit den SBB eine Verkaufsstelle zu realisieren, was laut Rüetschi aber nicht gelang.

Ein Hindernis schien die mögliche Konkurrenz zur Migrolino-Filiale am Bahnhof Suhr zu sein. Dieses Problem hat AAR bus+bahn offensichtlich lösen können. Weil sich der Bahnbetreiber auf den Verkauf regionaler Produkte spezialisiert hat, kommen die beiden Lädeli-Betreiber aneinander vorbei. Suhr will die Verkaufsstelle so lange finanziell unterstützen, bis diese selbsttragend ist. Das sei bis jetzt noch nicht der Fall, sagt der Gemeindepräsident. Doch seine Prognose ist positiv: «Wenn dann mal alles in der Gegend um den Bahnhof fertiggebaut ist, dürfte es anders aussehen.»

Auch Gränichen will mitmachen

Die Verkaufstelle mit integriertem Kiosk in Gränichen wurde am 1. März dieses Jahres eröffnet. Bis anhin hat die Gemeinde nichts an den Betrieb bezahlt. Das soll sich nun aber ändern. Gemäss Angaben von Finanzverwalterin Mirjam Zedi sind im Budget 2017 dafür 10 000 Franken eingestellt. Das Gränicher Stimmvolk wird an der Gmeind vom 28. November darüber befinden.

Nichts an ihre Verkaufsstellen zahlen Oberentfelden und Schöftland, wie die beiden Gemeinden bestätigen, obwohl AAR bus+bahn auch dort Kioske betreibt. Reinach hat eine Verkaufsstelle ohne Shop, auch diese wird von der Gemeinde nicht unterstützt. Keine Verkaufsstelle mehr hat hingegen Unterkulm. Dort kam 2013 nach der Schliessung des Avec-Shops, wo zuletzt auch Billette verkauft wurden, keine «Synergienutzung» mehr zustande, wie es damals in einer Medienmitteilung hiess.