«Aber eine schlaue Erfindung war es auf jeden Fall», sagt Albisser. Denn anders als bei den herkömmlichen Glätteisen, in die man mit einer kleinen Schaufel glühende Kohle schütten musste und die dann so heiss wurden, dass sie schnell mal die Wäsche versengten, bestand diese Gefahr bei den Eisen vom Öfeli nicht. Auch verlor die Glätterin mit dem rasch auskühlenden Eisen keine Zeit, sondern konnte sich einfach das nächste nehmen.

Dass das Öfeli immer hier, an der Tür zur dahinterliegenden Schlafkammer gestanden hat, bezeugt der Anschluss in den Kamin, der bis zur Sanierung des Hauses um 1990 bestand. «Das macht es für uns so wertvoll», sagt Albisser. «Dieses Öfeli ist seit mindestens 200 Jahren fester Bestandteil dieses Hauses. Es gehört zum Haus und zu seiner Geschichte wie kein zweites Stück.» Und auf den Museumsführungen sei das Öfeli eines der Highlights: «Die Besucher haben so etwas noch nie gesehen. Und dann erinnern sie sich daran, wie die eigene Grossmutter jeweils mit den glühenden Kohlen hantierte, um die Wäsche zu glätten. Wunderschöne Geschichten kommen da hoch.» Und genau deshalb sei dieses Öfeli unbezahlbar. Ein Schatz eben.

Öffnungszeiten Dorfmuseum Buchs: jeden ersten und letzten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr.