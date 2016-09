Die Fragesteller wollten deshalb unter anderem wissen, wie umfassend und in welchem Rahmen die jungen Asylsuchenden über die hierzulande geltenden Regeln informiert würden.

In seiner nun vorliegenden Antwort schreibt der Stadtrat, der Kanton sorge dafür, dass die Asylsuchenden in ihren Unterkünften «systematisch in die wichtigen Themen ihrer neuen Lebenswelt eingeführt» würden. Namentlich erwähnt werden die Bereiche Ernährung, Hygiene und Verkehrsregeln. «Das öffentliche Leben», so der Stadtrat weiter, «regelt sich im Normalfall selber.» In Aarau herrschten keine Ausnahmezustände. Grobes Fehlverhalten, glaubt der Stadtrat, werde «durch die Reaktion im Umfeld» sanktioniert. «Zivilcourage» lautet das in der stadträtlichen Antwort mit einem Ausrufezeichen versehene Zauberwort. Und notfalls sorge die Polizei zum Rechten.

Urech-Eckert und Oehler erkundigten sich auch nach den Konsequenzen, die das Fehlverhalten Asylsuchender nach sich ziehen könnte. Ob etwa Reinigungseinsätze im öffentlichen Raum, Rayonverbote, Alkohol- und Drogenverbote oder eine Meldepflicht über den Aufenthalt in der Stadt vorgesehen seien. Der Stadtrat freilich winkt ab: «Als Strafe für das hier angesprochene Verhalten im öffentlichen Raum gibt es für Asylsuchende keine Sonderbehandlung.» Ob und wie der Kanton allfälliges Fehlverhalten in den Unterkünften sanktioniere, wisse der Stadtrat nicht.

Kein Privileg für Familien

Die beiden Freisinnigen stellten sich auf den Standpunkt, dass asylsuchende Familien nie so negativ auffallen würden, wie alleinreisende junge Männer. Sie wollten daher wissen, was der Stadtrat plane, um die Situation speziell bei den jungen Männern zu verbessern. «Nichts», lautet im Klartext die Antwort. «Die Stadt Aarau», schreibt der Stadtrat, «kann und will keine Asylpolitik unterstützen, die eine Unterscheidung zwischen Familien und Einzelpersonen als Kriterium für die Aufnahme macht.»

Die Zusammenarbeit im Asylbereich zwischen Kanton und Stadt, insbesondere den Sozialen Diensten, bezeichnet der Stadtrat als «sehr eng und konstruktiv». Auch die Stadtpolizei könne in ihrem Bereich kein Verbesserungspotenzial bei der Zusammenarbeit mit dem Kanton respektive der Kantonspolizei erkennen. Der zeitliche und finanzielle Aufwand der Stadtpolizei im Rahmen des Asylwesens wird nach Angaben des Stadtrats nicht separat erfasst und kann deshalb nicht ausgewiesen werden.