Lange hat der Suhrer Gemeinderat unter Einbezug der Schulpflege und teilweise mit dem Kanton an der Knacknuss «Schulwegsicherheit» genagt. Jetzt liegt ein Handlungskatalog auf dem Tisch, wie der Gemeinderat im Dorfheft «Suhr Plus» mitteilt. Der heikelste Punkt ist dabei die Tramstrasse auf Höhe Mittlere Dorfstrasse: Hier sorgt das Nebeneinander von Schulkindern und Verkehr oftmals für brenzlige Situationen.

Sicherheit bringen soll der definitive Mehrzweckstreifen. Dieser wird mit der Umsetzung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts auf der gesamten Länge zwischen Suhrebrücke und Museum eingezeichnet beziehungsweise die bestehende Markierung verbreitert. Gleichzeitig werden die Fussgängerstreifen aufgehoben und die gegenüber der Fahrbahn leicht erhöhten Trottoirs über die einmündenden Strassen gezogen.

Mit dem Mehrzweckstreifen können Fussgänger die Strasse überall queren. Die kritischen Stellen werden aber zusätzlich mit durch Pfosten und Signaltafeln markierte Inseln gesichert, sogenannten Querungshilfen. Diese Querungshilfen sind beim ehemaligen NAB-Gebäude, beim Restaurant Central, beim Gemeindehaus, bei der Migros und der Suhre-Brücke geplant.

Velofahrer müssen die Tramstrasse künftig von der Mittleren Dorfstrasse her via Mehrzweckstreifen queren. Nach einem Stopp auf dem Streifen fahren sie auf der Promenade vor dem Schulhaus Vinci zum Verbindungsweg, der zu den Veloständern zwischen Vinci und TBS-Gebäude führt. Damit Velofahrer zwischen Schulareal und Mittlerer Dorfstrasse nicht einfach über die Strasse schiessen, wird beim Schulareal ein Grünstreifen angelegt.

Beim Kanton auf Granit gebissen

Mit diesem Beschluss sind die beiden Varianten «Tempo 30» und «Neuausrichtung Personenunterführung» vom Tisch – zumindest vorerst. Die Tempo-30-Zone auf Höhe der Mittleren Dorfstrasse, die Lieblingsvariante des Gemeinderates, scheiterte am Kanton. Dieser will an Tempo 50 auf Kantonsstrassen festhalten.

Dem Kanton wäre die Option Unterführung am liebsten. «Die Unterführung ist und bleibt die sicherste Querung der Tramstrasse», sagt auch Gemeindeschreiber Hans Huber. Die heutige Personenunterführung bleibt deshalb auch bestehen. Das Problem bei der Unterführung als optimale Lösung ist aber der Platz: Sie ist so schmal, dass ein Nebeneinander von Fussgängern und Velofahrern erschwert ist.

Frühere Versuche, die beiden Gruppen mittels Markierungen aneinander vorbei zu lotsen, sind gescheitert. Velofahrer müssen absteigen und das Velo schieben, anders gehe es nicht, so Huber. «Die Unterführung müsste für eine Mehrfachnutzung deutlich verbreitert werden.» Doch das scheitert an den Baukosten von bis zu 3 Millionen Franken.

Eingeführt werden soll das neue Regime per Schuljahresbeginn nach den Sommerferien. Das bedingt viel Aufklärungsarbeit. «Die Schule wird die Eltern bereits vor den Sommerferien schriftlich über die neue Situation aufklären», sagt Huber. «Nach den Ferien wird ausserdem die Regionalpolizei vor Ort präsent sein und auf die neue Situation aufmerksam machen.»

Die Aufklärungsarbeit beschränke sich aber nicht nur auf Schüler und Eltern, sondern betreffe auch die Autofahrer: «Wir sind uns des Problems bewusst, dass viele Autofahrer nicht wissen, wozu ein Mehrzweckstreifen da ist und wie er genutzt wird», sagt Huber. Auch hier werde man in geeigneter Form auf die neue Situation aufmerksam machen müssen.

Sollte sich zeigen, dass die Querungshilfen alleine nicht reichen, um die Schulkinder sicher über die Strasse zu bringen, ist der Gemeinderat bereit, allenfalls einen Lotsendienst einzuführen. Ausserdem werden bei den Arbeiten an der Tramstrasse Leerrohre in den Boden eingezogen, damit eine Wechselblinkanlage installiert werden könnte. Die Autofahrer könnten so zu den Hauptquerungszeiten mit Blinklicht auf die spezielle Situation aufmerksam gemacht werden. Eine solche Anlage müsste sicherheitstechnisch noch geprüft werden.

Begegnungszone gescheitert

In der Schublade verschwunden ist das Projekt «Begegnungszone Mittlere Dorfstrasse». Dieses hätte Tempo 20 als Höchstgeschwindigkeit sowie Vortritt für Fussgänger vorgesehen. Gescheitert ist das Projekt einerseits an einem Liegenschaftseigentümer, der sich mit dem Projekt nicht einverstanden erklären konnte. Andererseits führten die hohen Kosten zum Rückzug. Der Gemeinderat habe beschlossen, schreibt er im «Suhr Plus», auf eine juristische Durchsetzung des Projekts zu verzichten und es nicht weiter zu verfolgen.