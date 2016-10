Am Samstag, um zirka 2 Uhr, brennt bei einer Baustelle an der Bleichemattstrasse in Aarau eine Toilettenkabine (Toi Toi-WC). Die Feuerwehr Aarau kann das Feuer zwar schnell löschen, und es wird niemand verletzt. Aber der Sachschaden ist beträchtlich: Die Kantonspolizei schätzt ihn auf zirka 5000 Franken, wie sie am Donnerstag mitteilt.

Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen: Wer Angaben zum Brand oder zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich mit der

Kantonspolizei in Aarau (Telefon 062 836 55 55) in Verbindung zu setzen. (pz)