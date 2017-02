Zwei Jahre später, im Januar 2016, legte der Stadtrat den Erschliessungsplan mit ein paar relativ geringfügigen Änderungen noch einmal auf. Dies, nachdem sich die Stadt mit den Einsprechern östlich und westlich des Kreisels Tellistrasse-Neumattstrasse hatte einigen können. Weitere Einwendungen gab es nicht mehr. Vor rund einem Jahr hat denn auch der Kanton, der den Erschliessungsplan Tellistrasse schon 2013 einer Vorprüfung unterzogen hatte, diesen genehmigt. Das bestätigt auf Anfrage Marco Caprarese, Projektleiter Verkehrsplanung der Stadt Aarau: «Der Erschliessungsplan Tellistrasse ist rechtskräftig.»

Wie geht es nun weiter, nachdem die Rechtsgrundlage geschaffen ist? Vor zwei Jahren stellte sich Daniel Rudin, der damalige Verkehrsplaner der Stadt Aarau, vor, dass das Umgestaltungsprojekt im Idealfall noch 2014 spruchreif sein könnte. Vorbehältlich der Kreditgenehmigung durch den Einwohnerrat könne das Ganze ab 2015 in diesem Fall in Etappen realisiert werden. Die Einsprachen führten dann aber zu einer Verzögerung schon des Erschliessungsplanverfahrens um rund zwei Jahre.

Projektierung für 2019 geplant

Die Finanzlage der Stadt kam dem ehrgeizigen ursprünglichen Zeitplan auch nicht entgegen. Für den Stadtrat steht die Umgestaltung der Tellistrasse nicht unbedingt zuoberst auf der Prioritätenliste. Der aktuelle Investitionsplan der Stadt zeigt auf, wie der Fahrplan nun aussehen dürfte: Für 2019 wurde ein Projektierungskredit in der Höhe von 387 000 Franken eingestellt. Der Kredit für die Realisierung des Projektes ist im Investitionsplan erst unter dem Jahr 2026 aufgeführt. Mit 7,5 Mio. Franken entspricht der Baukredit dem Wert, mit dem schon 2014 gerechnet wurde. Allerdings stand damals neben der Tellistrasse auch die Neumattstrasse zur Diskussion. Den Erschliessungsplan Neumattstrasse hat der Stadtrat, weil äusserst umstritten, inzwischen jedoch auf Eis gelegt.

Beläuft sich der Baukredit für die Tellistrasse dannzumal tatsächlich auf 7,5 Mio. Franken, muss er nicht nur vom Einwohnerrat, sondern auch von den Aarauer Stimmberechtigten abgesegnet werden. Klar ist: Auch wenn alles gut geht, werden von der Abgabe des Versprechens, aus der Tellistrasse eine Quartiersammelstrasse zu machen, bis zum Auffahren der ersten Baumaschinen, rund 35 Jahre vergangen sein. Dabei hatte man im März 2014 noch gehofft, im Mai die Projektierung an die Hand nehmen und den Baukredit im kommenden Winter in den Einwohnerrat respektive im Frühjahr 2015 vors Volk bringen zu können.

Offen bleibt, ob die Verschiebung auf die lange Bank für die Tellianer so schlimm ist. An einem Info-Anlass im Frühjahr 2014 liessen zumindest die Anwesenden kaum ein gutes Haar an den Umgestaltungsplänen. Es schien fast, als ob die Telli ein Trojanisches Pferd geschenkt bekommen sollte. Der Verriss gipfelte im Votum eines Zuhörers, der befand, der grosse Fehler sei vor Jahren passiert, «als man den Beschluss fasste, daraus eine Quartierstrasse zu machen». Allerdings waren sich in einem Punkt alle einig: So, wie es heute ist, ist es nicht gut.