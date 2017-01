Die Aarauer SVP hat sich eine gehörige «Büez» aufgeladen: Vor einem Monat hat sie das Referendum gegen den vom Einwohnerrat verabschiedeten Zusatzkredit von 1,2 Mio. Franken für die Projektierung des Kulturhauses «Alte Reithalle» ergriffen. Die SVP hält das Projekt für «Wunschbedarf» und möchte, dass sich das Volk jetzt dazu äussern kann. Ihre Überlegungen: Sagt der Souverän Ja, gibt es eine gewisse Planungssicherheit. Sagt er Nein, wird nicht unnötig weiteres Geld in ein Vorhaben investiert, dem die nötige Akzeptanz abgeht. Bis nächsten Montag muss die SVP 1397 Unterschriften zusammentragen und der Stadtkanzlei abliefern, was einem Zehntel der Aarauer Stimmberechtigten entspricht. Kein einfaches Unterfangen.

Der Rücklauf der Unterschriftenbogen sei schleppend, sagt Fraktionschefin Susanne Heuberger. Und Einwohnerrat Simon Burger schreibt auf Twitter: «Das Referendum scheitert, wenn nicht noch einmal ein Effort geleistet wird.» Tatsächlich sind die Festtage und die teils garstige Witterung den Referendumsführern nicht entgegengekommen. Für Heuberger ist klar: Standaktionen sind unter den aktuellen Umständen nicht ergiebig genug. Die Unterschriftensammlung laufe daher hauptsächlich auf andern Kanälen.

Heuberger ist verhalten zuversichtlich: «Der Rücklauf hat wieder angezogen.» In den letzten zwei, drei Tagen seien via Postfach schätzungsweise 70 bis 90 Retouren erfolgt. Bei der SVP geht man aber davon aus, dass zahlreiche Bogen noch irgendwo schlummern, zum Teil, weil die Leute nicht wissen, in welchen Briefkasten sie diese einwerfen können, damit sie noch zeitgerecht ankommen. Oder weil gerade ältere Menschen vielleicht zurzeit kaum aus dem Haus gehen.

Die SVP kämpft deshalb mit verstärktem Einsatz um die Unterschriften: Auf ihrer Website hat die Partei gestern eine Hotline eingerichtet, die im Bedarfsfall weiterhilft. «Notfalls», sagt Susanne Heuberger, «kommen wir auch vorbei, um einen Unterschriftenbogen abzuholen.» Jede Unterschrift zählt. Auf der Website der SVP Aarau-Rohr findet sich nun auch eine Adresse an der Laurenzenvorstadt, wo Unterschriftenbogen noch bis Montagmittag deponiert werden können. (uw)