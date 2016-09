Rolf Meier sagte den Satz des Abends: «Die Südumfahrung darf die Ostumfahrung nicht bremsen.» Aus Suhrer Sicht ein Versprechen.

Die Zahlen des Abends: Alleine die Ostumfahrung wird gemäss einer groben Kostenschätzung (plus/minus 30 Prozent) 100 Millionen Franken kosten. Entlang dem Siedlungsgebiete wird ein 800 bis 900 Meter langer Tagbautunnel erstellt. Baubeginn ist im optimalen Fall 2022. Die Bauzeit dauert 2 bis 2½ Jahre. Inbetriebnahme der Strasse also kaum vor 2025, und all das nur, wenn kein Referendum ergriffen wird und kein Einsprecher den Instanzenweg beschreitet.

Bund gegen Autobahnanschluss

Die Ausgangslage: Heute fahren täglich 26 000 Fahrzeuge durch Suhr. Die Experten erwarten für die nächsten Jahre eine weitere Verkehrszunahme um 2000 bis 3000 Fahrzeuge. Wichtig ist, dass der Verkehrsstrom Ost–West (Hunzenschwil–Oberentfelden) vergleichsweise gross ist.

Der Bund hat einen Autobahnanschluss für das Wynental laut Kantonsingenieur Meier «klar abgelehnt». Unter anderem mit der Begründung, zusätzliche Anschlüsse würden zu mehr Staus führen.

Das Ostumfahrungs-Projekt aus dem Jahr 2002 ist in den Augen des Kantons in der ursprünglichen Form nicht mehr realisierbar. Unter anderem wegen des Verlustes an Kulturland, aber auch, weil es die Anbindung an die Kantonsstrasse ins Wynental (Suhrerstrasse) südlich der A1 vorsah.

Wird AEW-Gebäude abgebrochen?

Neu ist unmittelbar nördlich der Autobahn, also im Bereich des AEW-Unterwerks, der Bau eines Kreisels vorgesehen. Über diesen würde die Ostumfahrung an die Wynentalstrasse (Gränicherstrasse) angebunden. Die Ostumfahrung selber würde unter der Wynentalstrasse hindurchführen. In ihrer Fortsetzung Richtung Westen würde sie zur Südumfahrung.

Die Ostumfahrung selber begänne im Bereich der Bernstrasse Ost (östlich von Pfister) und würde entlang der Bauzonengrenze Richtung Wynentalstrasse führen. Mit dem Tagbautunnel.

Die Planung des Kreisels ist höchst anspruchsvoll. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das AEW-Unterwerk abgerissen werden kann – was natürlich ein Kostenproblem ist.

Was die Ostumfahrung anbetrifft, will der Kanton bis Ende Jahr einen definitiven Variantenentscheid fällen. Dann folgt die Vorprojektierung. Kantonsingenieur Meier wies darauf hin, dass man sehr sorgfältig vorgehen und ein Projekt mit einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis entwickeln müsse. Denn sollte sich dieses später im politischen Prozess als angreifbar erweisen, ginge viel Zeit verloren. Die Umweltverbände sind bis jetzt noch nicht mit im Boot, aber sie sollen so früh wie möglich einbezogen werden. Und an den Planungskapazitäten soll es nicht fehlen. Die Ostumfahrung Suhr sei im Moment das einzige Aargauer Grossvorhaben, dass sich im Projektierungsstadium befinde, erklärte Meier.

Eine Spur Hoffnung für die staugeplagten Suhrer.