Die neue Kanalisation wird auf zwei Arten erstellt: im Westen mit konventioneller Bauweise. In einem fünf Meter tiefen Graben werden Betonrohre mit Glockenmuffen verlegt. Von den 120 Metern sind etwa 100 bereits fertig. Im Osten mit Pressvortrieb (ohne Graben). Auf einer Länge von 80 Metern wird in einer Tiefe von sieben Metern ein Betonrohr durch den Boden gepresst. Gut zu sehen ist die Startgrube mit dem Aufzug in der Bahnhofstrasse.

Fels bremst Pressvortrieb

Die Arbeiten für den Bau der Entnahmegrube mitten auf dem Kreuzplatz (Insel Rohrerstrasse) begannen am Dienstag mit der Demontage der Signalbrücke. Wegen dieser Grube mussten die Fahrbahnen leicht verlegt und drei Fussgängerstreifen ganz geschlossen werden. Diese Massnahmen dauern ungefähr bis Mitte Mai.