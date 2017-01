Die Stadtpräsidentin postete nach der Sendung ein Bild von sich und Martina Fuchs auf Facebook. Entstanden ist es im vergangenen September. «Martina besuchte mich in meinem Büro im Rathaus», erzählt Urech der az.

«Ich kenne Martina seit ihrer Kindheit. Sie malte in meinem Malatelier am Ziegelrain. Ihren Weg verfolgte ich all die Jahre mit grossem Interesse. Ich bin stolz auf sie und freue mich sehr, dass eine junge, selbstbewusste Frau unerschrocken ‹die Welt erobert› und ihr eine aussergewöhnliche, einzigartige Karriere gelingt. Ich kann ihr nur das Allerbeste wünschen und freue mich heute schon auf den nächsten Besuch – vielleicht in London?»