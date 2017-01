Mit der geplanten Passerelle über die SBB-Gleise werde auch das Entwicklungsgebiet Torfeld Nord an die Bahnhaltestelle angeschlossen. «Um das Verkehrsverhalten von Neuzuzügern positiv zu beeinflussen, braucht es schon von Anfang an eine gute öV-Erschliessung. Nur so sind Bewohner und Arbeitnehmer bereit, auf ihr Auto zu verzichten», sagt Grünenfelder.

Oberkulm Post verschwindet

Weit fortgeschritten sind die Vorbereitungen auch für die Bereinigung der Haltestellen-Situation in Oberkulm. Die WSB hat das Plangenehmigungsprojekt im Dezember beim Bundesamt für Verkehr eingereicht.