Wie hat Sie der Fall Rupperswil belastet?

Zwei Staatsanwälte, eine Assistenzstaatsanwältin und zwei Sachbearbeitende waren während Wochen fast ausschliesslich mit diesem Verfahren beschäftigt. Zeitweise mussten wir sogar eine Feriensperre für alle 40 Mitarbeitenden verhängen, um die Bewältigung der anfallenden Arbeit sicherstellen zu können. Das war für einige belastend, weil sie mit ihren Partnern oder Familien ihre Ferien buchen wollten und dann damit zuwarten mussten. Gegenüber ihren Angehörigen konnten sie nicht einmal den Grund dafür nennen, weil das Amtsgeheimnis absolutes Schweigen gebietet. Ja, dieses Verfahren hat alle bisherigen Massstäbe gesprengt. Für jede Handlung der Polizei braucht es in einem solchen Verfahren eine Verfügung der Staatsanwaltschaft. Wir haben unter anderem zahlreiche Daten gesammelt, so von Überwachungskameras auf Bahnhöfen. Für das Erheben der Bilder wurde für jede einzelne Kamera eine von der Staatsanwaltschaft erlassene Editionsverfügung benötigt. Eine ungeheure Arbeit.

Was würde das Berufsleben eines Staatsanwalts erleichtern?

Weniger Formalismus! Die Idee einer für die ganzen Schweiz einheitlichen Strafprozessordnung (StPO) ist unbestreitbar wichtig und die Umsetzung richtig gewesen. Dabei herausgekommen ist aber neben der zu begrüssenden Vereinheitlichung eben auch viel Leerlauf. Es wurde in Bern versäumt, die einzelnen Vorschriften und deren Umsetzung in der Praxis richtig durchzudenken.

Ein Beispiel?

Wir hatten vor zwei Jahren eine Massenschlägerei zwischen 24 Eritreern mit Verletzten. In einem solchen Fall ist von den Tatbeständen des Raufhandels/Angriffs auszugehen, das heisst alle Beteiligten gelten als Beschuldigte. Die StPO gewährt den einzelnen Mitbeschuldigten bei den Beweiserhebungen durch die Untersuchungsbehörden ein Teilnahmerecht: 23 können dabei sein, wenn der 24. befragt wird. Zusätzlich hat jeder das Anrecht auf einen amtlichen Verteidiger. Wir haben also 24 Beschuldigte und 24 Rechtsanwälte – wenn man da eine Einvernahme machen will, muss man schon einen grösseren Saal mieten. Nächstes Problem: Die Beschuldigten brauchen einen Dolmetscher. In Eritrea werden zwei Sprachen gesprochen: aramäisch und tigrinya. Es gibt hierfür nur wenige Dolmetscher in der Schweiz und da diese in allen Kantonen zum Einsatz kommen, sind sie nur beschränkt verfügbar. Wenn man dann alles zusammen hat, dann ist es so, dass man zusätzliches Sicherheitspersonal braucht, weil die Eritreer zwei verfeindete Lager angehören: pro Staat und gegen den Staat.

Die Folgen?

Ein solches Verfahren lässt sich mit der vorhandenen Logistik nicht bewältigen. Und man stelle sich vor, dass diese 24 Personen hätten inhaftiert werden müssen. Dann müsste die Staatsanwaltschaft innert 48 Stunden nicht nur mit jedem Beschuldigten eine Hafteinvernahme durchführen – mit Anwalt und Dolmetscher – sondern auch 24 Haftanträge schreiben. Das Beispiel zeigt, dass die StPO in gewissen Bereichen am grünen Tisch entwickelt worden ist, fernab jeglicher Realität. Vor 2011 gab es die Bezirksämter. Wir hatten die Kompetenz, beschuldigte Personen bei ausreichendem Verdacht für 14 Tage zu inhaftieren, ohne irgendwelche Anträge an ein Zwangsmassnahmengericht schreiben zu müssen. Dieses System hat mindestens so gut funktioniert. Es gab nicht mehr ungerechtfertigte Verhaftungen als heute. Der personelle und finanzielle Aufwand war aber bedeutend kleiner.