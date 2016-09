Wer zu Stosszeiten in Aarau unterwegs ist, der kennt es: Schon wieder Stau, schon wieder Zeit vertrödelt. Das gilt auch für öV-Passagiere. Bis zu 15 Minuten Verspätung haben die Busse in der Rushhour. Das bestätigt Erwin Rosenast, Mediensprecher der AAR bus+bahn. «Der Autoverkehr hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Die Pünktlichkeit, die wir gerne bieten wollen, ist so schwierig zu erreichen.»

Mit Verspätungen leben müssen zum Beispiel die Passagiere der Linien 1, 4 und 6 von Buchs beziehungsweise Suhr. Ihr Bus steht auf der Buchserstrasse, teilweise auch auf der Tramstrasse im Stau.

Die Lösung wäre eine separate Busspur. Der Platz dafür ist vorhanden: Neben der Tramstrasse liegt das alte Trassee der Wynental-Suhrentalbahn. Wenn dieses dem Strassenraum zugeschlagen wird, passt eine Busspur rein.

Doch auf die Umsetzung des Projekts warten die Passagiere schon lange. Wer sich in Buchs oder Suhr umhört, stösst auf Verständnislosigkeit – man könne nicht verstehen, dass der Kanton der prekären Stausituation so lange zuschaue. Denn gebaut wird nicht vor 2020, so viel ist sicher.