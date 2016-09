In ihrer gestern von Parteipräsidentin Gabriela Suter verschickten Medienmitteilung verweist die Stadtpartei auf die im Februar dieses Jahres gutgeheissene Steuerfusserhöhung um drei Prozent. Damals wurde das Budget 2016 mit einem Steuerfuss von 97 Prozent angenommen. Im ersten Anlauf hatte das Volk das Budget mit einem Steuerfuss von 100 Prozent abgelehnt. Die SP-Fraktion ist daher realistisch, was die Erfolgsaussichten eines Antrags auf eine neuerliche Steuerfusserhöhung angeht: Sie ist der Auffassung, der vor sieben Monaten getroffene Entscheid sei zu respektieren, sprich, am Steuerfuss sei nicht schon wieder zu rütteln.

Zudem, heisst es in der Medienmitteilung, sei die Wirkung der Massnahmen zur Stabilisierung des Haushalts (Stabilo I und II) abzuwarten. «Eine Hau-Ruck-Übung – sei dies mit gravierenden Sparmassnahmen und dem damit verbundenen Leistungsabbau oder mit einer Erhöhung des Steuerfusses – ist im jetzigen Zeitpunkt nicht angesagt.»

Die SP-Fraktion erteilt damit sowohl der von der Fraktion Pro Aarau/GLP/

EVP vorgeschlagenen Steuerfusserhöhung um 8 Prozent als auch der bürgerlichen Forderung nach einer spürbaren Ausgabenreduktion im Budget 2016 eine Absage.

Gegen zwei ablehnende Lager

Bestätigt wird damit auch die Annahme, dass die SP-Vertretung in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) im Wesentlichen jenen Drittel ausmachte, der hinter dem Budget des Stadtrates stand. Am letzten Montag hat die FGPK verlauten lassen, dass sie mit einem Zweidrittelmehr das Budget des Stadtrates ablehne.

Wunsch nach mehr Einnahmen

In der mittel- bis langfristigen Strategie des Stadtrates, schreibt die SP allerdings, vermisse sie «den notwendigen Blick auf die Einnahmenseite». Die hohe Lebensqualität in Aarau sei nicht gratis zu haben. Dazu gehörten die Leistungen der öffentlichen Hand in den Bereichen Infrastruktur, Sicherheit und Bildung. Zusätzlich wälze der Kanton laufend neue Belastungen auf die Stadt ab, was sich negativ auf den städtischen Haushalt auswirke.

Wörtlich heisst es in der Medienmitteilung: «Ohne eine Steuererhöhung ist der städtische Haushalt mittel- und langfristig nicht ins Gleichgewicht zu bringen.» Sie erwarte vom Stadtrat, «dass er auch in diesem Punkt Klartext spricht». Anders gesagt: Für die SP-Fraktion ist eine neuerliche Steuererhöhung nicht opportun, auch wenn eine solche aus ihrer Sicht nötig erschiene.