Auf das Grossratsgebäude in Aarau ist in der Nacht auf Samstag ein Farbanschlag verübt worden. Unbekannte sprayten polizeifeindliche Sprüche an die Fassade und verteilten eine übel riechende Flüssigkeit auf dem Gelände. Die Attacke steht im Zusammenhang mit einer Veranstaltung des Vereins «Sicherheit für alle», die am Samstag im Gebäude stattgefunden hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Aktivisten, die den Farbanschlag verübt haben, sollen mit den Hausbesetzern von Bern in Verbindung stehen. Kurz nach der Tat tauchte auf einer Website ein Beitrag auf, wonach das Grossratsgebäude in Aarau sabotiert bzw. markiert worden sei, um «die Herren und Damen von Polizei und rechten Parteien entsprechend Willkommen zu heissen» – verfasst am Samstagmorgen um 4.43 Uhr.