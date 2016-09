Ein letzter Schwumm, bevor der Bikini nach hinten in den Schrank kommt? Dann los, die Badis schliessen bald. Bereits am 11. 9. ist der letzte Betriebstag der Badis mittleres Wynental und Lenzburg. Das Strandbad Beinwil a. See sowie die Badis Möriken-Wildegg, Menziken, Schöftland und Kölliken haben ihren Letzten am 17. 9.

Nach 18. 9. schliessen die Badis Aarau, Rupperswil-Auenstein, Biberstein und Entfelden. Das Strandbad Seerose Meisterschwanden hat bis Ende Monat, evtl. sogar in der ersten Oktoberwoche offen – zum Wärmen gibts Fondue. Das Strandbad Tennwil empfängt bis 31. 10. Gäste. Das Seenger Frauenbad hat noch länger offen – nämlich immer. (NRO)