Stadt- und Regierungsrat haben dem Leitbild über die Zukunft des Kasernenareals Aarau zugestimmt. In einer nächsten Phase untersuchen drei interdisziplinäre Teams im Rahmen einer Testplanung die städtebaulichen Potenziale und möglichen Nutzungen des Kasernenareals, heisst es in einer gestern publizierten Medienmitteilung. Bis 2030 der Mietvertrag des Militärs ausläuft, sollen die Weichen für eine zukunftsfähige Entwicklung und attraktive Nutzung des Areals gestellt sein.

Das breit abgestützte Leitbild zur Arealentwicklung Kaserne dient als Grundlage für die nun folgende Testplanung. Diese städtebauliche Untersuchung soll unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, deren Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und weitere Umsetzung klären. Die Testplanung bildet die Basis für den anschliessenden Masterplan.

Im Rahmen der Testplanung untersuchen drei interdisziplinäre, ausgewählte Planerteams die städtebaulichen Potenziale des Kasernenareals. Die Teams setzen sich zusammen aus den Disziplinen Städtebau/Architektur, Freiraum und Verkehr. Sie sollen Fragen zur städtebaulichen Situation, zu Bautypologie, Nutzungsanordnung, Nutzungsmass, Freiraumnutzung, Volumensetzung und Gliederung auf dem Areal klären. Gesucht sind Gesamtkonzepte auf Basis des Leitbildes.

Bevölkerung bleibt gefragt

In drei Workshops diskutiert ein Begleitgremium die Ideen zusammen mit den drei selektionierten Teams und nimmt so Einfluss auf den Planungsprozess. Das Gremium setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern von Stadt und Kanton, Grundeigentümern sowie Fachpersonen aus den Bereichen Städtebau, Freiraum, Verkehr, Stadtsoziologie und Immobilienökonomie. Damit ist gewährleistet, dass die unterschiedlichen Lösungsvorschläge den Ansprüchen an ein vielfältiges, durchmischtes Quartier gerecht werden.

Die Ergebnisse der Testplanung werden Anfang 2018 in einem öffentlichen Forum präsentiert und diskutiert. Der Stadt Aarau und dem Kanton Aargau ist es wichtig, die Meinung der Bevölkerung abzuholen und in den abschliessenden Erkenntnisbericht einfliessen zu lassen. Damit erhalten die Aarauerinnen und Aarauer wiederum die Möglichkeit, die Planung des Kasernenareals aktiv mitzugestalten. (az)