Herr Burger, Sie haben zwei Töchter im Alter von einem und drei Jahren. Finden Sie das Angebot für ausserfamiliäre Kinderbetreuung (Krippen, Kitas) in Aarau ausreichend?

Simon Burger: Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass das Angebot sehr knapp ist. Bei den Kitas muss man sich schon fast anmelden, noch bevor man überhaupt ans Kinderkriegen denkt. Das ist ein unbefriedigender Zustand.

Sie haben diese Woche aus einer Orientierungsversammlung über familien- und schulergänzende Tagesstrukturen (Fusta) in Rohr getwittert, dass die beantragten 7,5 Millionen Franken schon etwas teuer sind ...

Die Frage ist, mit welchen Mitteln man das Optimum herausholen kann. Der Bedarf an Kindergärten und Schulen ist ausgewiesen. Aber ich möchte nicht, dass man aus einer kurzfristigen Optik heraus Schulhäuser und Kindergärten baut, die in ein paar Jahren wieder leer stehen. Und zusätzlich sollten wir uns Gedanken machen über den Standard. Im Fall von Rohr frage ich mich, ob es nicht etwas kostengünstiger und etwas einfacher gehen

würde.

Sie sind leitender Staatsanwalt Zofingen-Kulm, Ihre Frau arbeitet bei der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach. Wer betreut Ihre Kinder?

Hauptsächlich meine Frau. Sie hat jetzt ihr berufliches Engagement reduziert. Und wir haben einen Tag pro Woche eine Nanny.

Warum politisieren Sie für die SVP?

Politik ist für mich eine Herzensangelegenheit. Die SVP ist diejenige Partei, die meine Einstellungen und Meinungen am besten vertritt. Ich bin 2005 in die Partei eingetreten. Ich hatte damals bereits das Anwaltspatent und war Untersuchungsrichter in St. Gallen.

Finden Sie, Christoph Blocher habe seinen Zenit überschritten?

Er hat den politischen Zenit sicher ein Stück weit überschritten. Aber er hat immer noch eine extrem wichtige Funktion innerhalb der SVP. Er ist eine Identifikationsfigur, die die Partei stimuliert und prägt – und das ist gut so.

Im Aargau polarisiert Andreas Glarner. Was halten Sie von seinem Stil?

Es gibt zwei Arten des Politisierens – je nachdem, ob man einen parlamentarischen Weg einschlägt oder ein Exekutivamt anstrebt. Wer auf dem parlamentarischen Weg vorwärtskommen will, muss provokativ sein. Das macht Andreas Glarner. Wer in ein Exekutivamt will, sollte eher etwas ruhig und brav sein. Man darf nicht anecken, damit man für alle wählbar bleibt.