Am selben Datum zehn Jahre später hat er vier Kerzen angezündet. «Wenn Sie das miterlebt haben, das Rauschen nach dem plötzlich abgerissenen Funkkontakt, dann vergessen Sie solche Daten nie mehr.» Der Krieg dauerte 34 Tage, forderte gut 1500 Tote, unzählige Verletzte und Geflüchtete. Teile des Libanons und Israels lagen in Schutt und Asche. Den Rest seiner einjährigen Friedensmission war Wicki damit beschäftigt, das UNO-Dispositiv an die neue Situation anzupassen.

«Recht und Gesetz gelten für alle»

Von Jerusalem gings direkt nach Aarau. Zuerst in die Altstadt. Mittlerweile lebt Wicki im Gönhardquartier; mit seiner Gattin und dem Büsi «Frau Meier» («Eine Trottoirmischung aus dem Tierheim»). 2013 verpasste er die Wahl in den Einwohnerrat. Und nun versucht er es mit dem Grossen Rat. Ohne eigene Website und Überpräsenz auf Plakaten. Selbst auf Facebook weibelt Wicki mehr für Regierungsratskandidat Markus Dieth als für sich selber. «Stimmt, ich führe keinen schrillen Wahlkampf», sagt er.

Auf der politischen Landkarte findet man ihn fast tupfgenau in der Mitte. Er ist gegen «kantonale Sonderzügli in der Bildung» und will sich für die Berufslehre einsetzen, «denn die Diskussion geht zu rasch in Richtung Maturitätsquote und Kanti». Er stimmt für das neue Nachrichtendienstgesetz, setzt sich für Solidarität und Minderheiten ein – aber auch für Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit. «Bei der Anzahl Polizisten darf nicht gespart werden. Sicherheit muss man integral anschauen – auch raumplanerisch, damit sich die Leute nachts auf der Strasse sicher fühlen.»

Und was sagt Wicki zu den jüngsten Zwischenfällen mit Asylbewerbern im Aargau – Beissattacken, Prügeleien, sexuelle Belästigung? «Recht und Gesetz gelten auch für Leute, die frisch hier angekommen sind. Man muss sie eng betreuen und frühzeitig über unsere Spielregeln aufklären.» Für die Aufklärungs- und Integrationsarbeit will Wicki aber auch die Bevölkerung in Pflicht nehmen: «Es braucht interkulturelle Kompetenz von beiden Seiten. Es schadet nichts, zu wissen, wann das islamische Opferfest stattfindet und weshalb das für diese Kultur so wichtig ist wie für uns Weihnachten. Das heisst nicht, dass wir unsere christlich-abendländische Kultur aufgeben müssen.»