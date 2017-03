Jeden Mittwoch zwischen 18.30 und 19.30 Uhr ist im Oberentfelder Gemeindehaus im 2. Stock ein Zimmer für Arnaldo Graziosi reserviert. Dort empfängt der 80-Jährige seit rund 45 Jahren als italienischer Konsulatskorrespondent Landsleuten, die den Weg bis zu den Konsulatsstellen in Basel oder Zürich nicht auf sich nehmen wollen oder können.

«Ich bin sehr dankbar für die tolle Zusammenarbeit mit der Oberentfelder Gemeinde. Während all den Jahren konnte ich immer auf ihre Unterstützung zählen. Das schätze ich sehr», will Graziosi betont haben. Wie viele Menschen mit italienischen Wurzeln dieses Angebot noch nutzen, ist laut Graziosi schwierig zu beziffern. Manchmal kommt niemand, manchmal müssen 10 Leute vor dem Zimmer Schlange stehen.

Was er aber mit Sicherheit sagen kann: Früher, sprich in den 70er-Jahren, war die Nachfrage noch viel grösser. In dieser Zeit waren vor allem die Erneuerung des Passes und Fragen zum Familiennachzug ein Thema.

In den grossen Konsulaten konnte man auch den ganzen Tag in einer Schlange warten. Ohne Garantie, dass man überhaupt an die Reihe kam. Vor allem am Samstag. Der einzige Tag, an dem es den italienischen Familien möglich war, in die Stadt zu reisen.

«An den anderen Tagen hätten sie freinehmen müssen oder das Kind vom Unterricht dispensieren lassen», sagt Graziosi. Das wollte niemand, schliesslich wollte man nicht negativ auffallen. «Das ging einfach nicht mehr», sagt Graziosi, selber italienischer Eingewanderter, der sich von Anfang an für die italienische Gemeinschaft in der Schweiz engagierte.

10 Korrespondenten im Aargau

So kam es, dass der damalige Konsul aufgrund der hohen Nachfrage nach Ansprechpersonen einzelnen Freiwilligen den Auftrag übergab, an ihrem Wohnort einzelne Stunden als Korrespondent des Konsulats tätig zu sein – den Landsleuten zuliebe, also ohne Entschädigung.

«Je nachdem welcher Konsul gerade im Amt war, erhielten wir die Spesen zurückerstattet.» Wie Graziosi sind im Kanton Aargau neun weitere Menschen als Korrespondenten für das italienische Konsulat tätig.

Der Konsul, der beim Antritt eines neuen italienischen Regierungspräsidenten bestimmt wird, prägt die Funktionsweise des Konsulats laut Graziosi entscheidend. Eine Zeit lang erhielt man zum Beispiel nur mit einem Termin Zutritt zum Konsulat. Dann wieder auch ohne. Neue Abteilungen entstanden. Heute muss man für die meisten Anliegen online einen Termin buchen.

«Es gibt aber noch viele, die sich im Internet einfach nicht zurechtfinden», sagt Graziosi, der sich selbst als modernen Dinosaurier bezeichnet. Auf viele Fragen könne man online auf der Website des Konsulats bereits eine Antwort finden.

«Und doch fragen immer noch viele Leute zuerst mich, wenn sie ein Anliegen haben.» Dies erklärt sich Graziosi mit der entstandenen Vertrauensbeziehung, aber ein bisschen auch mit der Bequemlichkeit der Menschen. Auch die Anfragen hätten geändert.

Weniger Kompetenzen als früher

«Es ist alles viel komplizierter geworden. Für jeden Einzelnen braucht es oft mehr Zeit», sagt er. Und früher hatte er als Korrespondent mehr Kompetenzen. Heute sind diese stark beschnitten. Will beispielsweise jemand einen Pass beantragen, darf er nicht selber die Identität der Person bestätigen, sondern muss dies einer Schweizer Behörde überlassen.

«Dafür bin ich heute umso mehr zum Berater geworden», sagt Graziosi, der sich auch beim italienischen Patronat engagiert. Zum Beispiel für Fragen wie: Wie versteuere ich mein Ferienhaus in Italien? Wie kann ich die Pension für meine in Italien verrichtete Arbeit beantragen?

Wie lange der ehemalige Polymechaniker und Heimleiter sich noch als Freiwilliger engagieren wird, macht er von den Entscheidungen der nächsten Konsuln abhängig. «Wenn es meine Gesundheit zulässt, bleibe ich so lange, wie mich die Leute wollen und brauchen», sagt Graziosi. Die Treppe zum zweiten Stock nimmt er nicht mehr, aber zum Glück hat das Gemeindehaus einen Lift.