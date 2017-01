Es knallt. Die Schulbuben draussen kichern. «Ein Schneeball», sagt Andy Huwyler und lacht. Aufmerksamkeit ist dem Projektleiter recht, auch die von Kindern. Und auffallen tut der knallrote Bauwagen, der seit drei Wochen beim Schulhaus Feld in Suhr steht. Hier drin hat sich Caritas ein einfaches, mobiles Büro eingerichtet.

W-LAN, Notebook, Drucker und eine Kaffeemaschine, mehr braucht es nicht. Einzig ein Elektro-Öfeli sorgt für Komfort. Und hilft jeweils, das eingefrorene Kaffeewasser aufzutauen. «Es soll hier drinnen ja nicht zu gemütlich sein, wir wollen raus», sagt Huwyler und lacht.

Raus zu den Leuten, das ist die Devise. «Wir müssen näher zu den Menschen, nur so können wir ihr Vertrauen gewinnen», erklärt Huwyler. Also nicht irgendwo in einem Bürokomplex sitzen und darauf hoffen, dass die Klienten den Weg von alleine finden, sondern beim Spaziergang im Quartier auf Probleme aufmerksam werden und handeln – bevor es zu spät ist. «Wir wollen ältere Menschen, die von Armut und Einsamkeit bedroht oder betroffen sind, unterstützen, damit sie so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause bleiben können», sagt Huwyler.

Das beinhaltet beispielsweise die Unterstützung im Haushalt, Hilfe beim Einkaufen, das Begleiten zum Arzt, Coiffeur oder an einen Anlass sowie einfache pflegerische Handreichungen. Und natürlich Gesellschaft, das gemeinsame Kaffeetrinken, Plaudern.

«Wir wollen auffallen»

Mit den älteren, armutsbetroffenen Menschen in Kontakt zu kommen, ist die grösste Knacknuss. Dafür steht der Bauwagen mitten im Quartier, dafür spazieren die Teammitglieder mit den leuchtroten Jacken durch die Strassen. «Wir wollen uns nicht aufdrängen, wir wollen, dass man uns wahrnimmt», sagt Huwyler. «So machen wir es den Menschen einfach, mit uns in Kontakt zu treten.» Wer will, darf anrufen, am Wagen anklopfen oder einfach eine Mitarbeiterin auf der Strasse ansprechen.

Klinken putzt die Caritas nicht, aber sie spricht mit Hauswarten und beobachtet, wo Hilfe nötig sein könnte. Auch arbeitet Caritas eng mit Netzwerk 50+, der Fachstelle Alter und Freiwilligenarbeit, und der Spitex Suhr zusammen. Mit letzterer findet gar jede Woche eine Sitzung statt. Kommt man einander nicht ins Gehege? Huwyler verneint.

«Mit der Spitex haben wir ganz klar geregelt, wer für welche Bereiche zuständig ist. Die Spitex macht Behandlungs- und Grundpflege, wir machen nur ganz einfache pflegerische Handreichungen, wie beispielsweise beim Aufstehen helfen.» So entstehe keine Konkurrenzsituation, sondern im Gegenteil eine Entlastung. «Wir gehen da hin, wo niemand mehr hingeht.»