Die Stiftung Integration für Kinder und Jugendliche (Ikj) plant in Egliswil ein Jugendheim. Das kantonale Notfallzentrum soll 24 Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren vorübergehend Schutz bieten: Schutz vor Übergriffen, Schutz vor sich selbst. In einer Krise zum Beispiel. Die Jugendlichen wohnen zwei bis sechs Monate im Heim, drücken hier die Schulbank und werden rund um die Uhr betreut. Danach entscheiden Fachleute, wie es weitergeht: Zurück zu den Eltern, an die Schule, in die Lehre – oder in ein Heim, das auf langfristige Betreuung ausgerichtet ist.

Das kantonale Notfallzentrum mit dem Projektnamen «KUNAAA» soll voraussichtlich 2017 eröffnet werden. Das teilte die Stiftung Ikj vor zwei Jahren mit. Der Baubeginn war damals 2016 vorgesehen. Dieser Terminplan ist jedoch Makulatur: Die Baumaschinen sind noch nicht auf dem früheren Areal der Traitafina aufgefahren. Laut Informationen der az verzögert sich das Projekt um mehrere Jahre.

Ikj-Geschäftsführer Franz Lötscher bestätigt dies auf Anfrage: «Wir mussten das ganze Projekt überarbeiten.» Bei der Planung des Vorprojektes habe sich gezeigt, dass das Egliswiler Notfallzentrum 25 statt 19,4 Millionen Franken kostet – dies unter anderem, weil der Baugrund wässerig ist. Zudem seien beim Wettbewerbsprojekt nicht alle Kosten ausgewiesen worden.