Die Schulpflege Aarau stellt sich gegen das Projekt Kreisschule Aarau-Buchs. Dies schreibt sie in einer Stellungnahme, die auf der Website der Schule Aarau verfügbar ist. Die Schulpflege sieht «für die Schule Aarau keine Notwendigkeit für eine grosse Kreisschule». Sie fürchtet im Gegenteil, die Fusion führe zu wiederkehrenden Mehrkosten und binde zu viele Ressourcen.

Alle Rohrer Kinder nach Aarau?

Im Kern will die Schulpflege, dass die Schule Aarau alle Schüler aus dem Stadtteil Rohr aufnimmt. Damit und durch die Übernahme der Schulinfrastruktur sei die letzte Pendenz aus der Fusion Aarau-Rohr erledigt (siehe Text unten).

«Durch die Beschulung der Kinder aus dem Stadtteil Rohr an der Schule Aarau ist der Oberstufenstandort in Aarau langfristig gesichert», schreibt die Schulpflege. Dank der neuen Führung des Radwegs im Bereich Bahnhof – damit meint die Schulpflege auch die Umfahrung des Kreuzplatzes via Lindenhofbrücke – «können nun alle Schulstandorte in Aarau von Kindern aus dem Stadtteil Rohr sicher erreicht werden».

Der Buchser Gemeinderat hofft, durch die Kreisschule Aarau-Buchs den Oberstufenstandort im Dorf behalten zu können. Die Aarauer Schulpflege schreibt dazu: «Selbstverständlich ist die Schule Aarau zu einer Zusammenarbeit mit Buchs bereit, um den dortigen Oberstufenstandort zu sichern.» Die gemeinsame Schulraumplanung, so die Schulpflege, könne auch auf vertraglicher Basis weitergeführt werden.

Auch stört sich die Schulpflege daran, dass «einzig über die Satzungen verbindlich beschlossen wird». Die Aarauer Stadträtin Franziska Graf und der Buchser Gemeinderat Anton Kleiber hatten es in den letzten Wochen gegenüber der az betont: Der Bericht der Projektsteuerung enthält hauptsächlich Empfehlungen. «Details lassen sich später noch ändern oder anpassen», so Graf im November – es gehe momentan lediglich «um die Entscheidung, ob man eine selbstständige Schule als Gemeindeverband will oder zwei separate Gemeindeschulen.» Der Schulpflege ist das zu wenig konkret. «Dies löst in der Schule grosse Bedenken aus», schreibt sie. «Die Zukunft wirkt ungewiss.»

Zwei Sonderpädagogik-Modelle

Bedenken hat die Schulpflege auch bezüglich der Sonderpädagogik. Im Schlussbericht der Projektsteuerung ist die Rede davon, dass in der fusionierten Kreisschule Aarau-Buchs sowohl integrative Sonderschulung (Modell Aarau) als auch die separativ geführten Kleinklassen (Modell Buchs) angeboten werden könnten. «Im Kanton Aargau gibt es nur gerade zwei Schulen, welche eine kombinierte Sonderpädagogik aufweisen», so die Schulpflege. «Wir erachten es als fraglich, ob der neuen Schule genügend Ressourcen für den Aufbau einer neuen Sonderpädagogiklösung zur Verfügung gestellt werden können, zumal die Prioritäten – auch aus finanzieller Sicht – in der ersten Zeit auf der Zusammenfügung beider Schulen liegen werden.»

Darüber hinaus moniert die Schulpflege, dass die Schulgremien einer gemeinsamen Kreisschule Aarau-Buchs nicht mehr direkt vom Stimmvolk gewählt werden. Zur Erinnerung: Die Einwohnerräte beider Gemeinden wählen den Kreisschulrat Aarau-Buchs, dieser wiederum die Kreisschulpflege. Das ist in den Satzungen so festgehalten. Für die Aarauer Schulpflege ist es aber «von erheblicher Wichtigkeit, dass die Volkswahl von einem der Gremien weiterhin möglich ist».