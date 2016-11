Eine aus regionaler Sicht positive Meldung aus dem Schweizer Pferderennsport: Michael Huber aus Oberkulm hat das diesjährige Championat der Hindernisreiter gewonnen. Der 25-jährige Berufsrennreiter kam bei 26 Ritten in Hürden-, Jagd- und Cross-Country-Rennen auf 7 Siege und 14 Plätze.

Fast die halbe Miete bildeten dabei die drei vom Publikum im Aarauer Schachen viel bejubelten Siege mit dem Hürdler Be My Hope (Bild). Beim vierten Einsatz mit dem 5-jährigen Wallach in Aarau (am zweiten Frühjahrsrenntag) reichte es zum Ehrenplatz. Michael Huber, der in Frankreich die Rennreiter-Ausbildung absolviert hat, kommt nun auf ein Total von 20 Siegen seit 2009.

Den Sieg im Championat 2016 sicherte sich der 25-Jährige, der oftmals mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, im letzten Hindernisrennen der Saison in Avenches. Huber siegte dabei mit Memberof und überholte so noch den im Klassement führenden Raphael Lingg, der mit Eau et Feu nur Vierter wurde. Ein zweiter Platz hätte Lingg dank der grösseren Anzahl zweiter Plätze trotz Hubers Sieg im letzten Rennen zum Titel gereicht. (uw)