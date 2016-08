Ein Einzelzimmer kostet inklusive Frühstücksbuffet 105 Franken, ein Doppelzimmer 148 Franken, die Suite 175 Franken. Die Preise sind fix, sie variieren nicht je nach Wochentag.

Das Hotel Garni ist zwar dem Restaurant angegliedert, aber ein selbstständiger Betrieb, der Patrick Michel gehört. Dessen Ehefrau Margrit hat die Funktion der Chefin des Hauses. «Selbstverständlich nutzen wir Synergien mit dem bestehenden Restaurant», sagt Patrick Michel.

Vater Beat Michel ist jetzt 61-jährig. Er will sich mit seiner Frau in Etappen immer mehr auf seinen Bauernhof in Uezwil im Freiamt zurückziehen. Dennoch wird er weiter regelmässig in Küttigen präsent sein: An der Front als Gästebetreuer und im Büro als Offertenschreiber – und überhaupt überall, wo es ihn braucht. Aus der Wirtefamilie wird eine Wirtedynastie.