Im September werden sämtliche kommunalpolitischen Gremien neu gewählt – auch der Buchser Einwohnerrat. Und es zeichnet sich ab, dass die rechtsbürgerliche Dominanz abflachen könnte.

Die Ausgangslage: Nach den Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2014/2017 ist die SVP mit unverändert 13 Sitzen die stärkste Partei. Dahinter folgt die FDP, die 10 Sitze inne hat (+1). Die SP musste bei den Wahlen Federn lassen. Sie verlor 2 Sitze und hat heute noch 6. CVP und EVP haben je 4 Vertreter im Buchser Einwohnerrat, wobei die CVP bei den Wahlen einen verlor, die EVP einen dazugewinnen konnte. Die Grünen sind mit 3 Sitzen vertreten (+1). So weit der Status quo.

Es ist erst wenige Monate her, seit die Buchserinnen und Buchser das Kantonsparlament neu gewählt haben. Die Gemeinderesultate der Grossratswahlen vom Herbst 2016 lassen Rückschlüsse auf das Wahlverhalten vom kommenden September zu. Die az hat analysiert, welchen Parteien die Buchser bei den Grossratswahlen 2012 und 2016 ihre Stimme gegeben haben.

Die SVP hat ihre Stärke ungefähr gehalten (+ 1,4 Prozent bei den Parteistimmen aus Buchs) und bleibt stärkste Partei. Bei den Grossratswahlen waren drei einheimische SVP-Kandidaten am Start: Ortspartei-Vize und Einwohnerrat Martin Haberstich, Einwohnerrätin Jasmin Blaser und der aus Bettwil zugezogene Grossrat Wolfgang Schibler. Letzterer machte in Buchs zwar das beste Resultat aller SVP-Kandidaten und wurde Panaschierkönig. Er verpasste aber die Wiederwahl. Das Resultat deutet darauf hin, dass die SVP auch bei den Buchser Einwohnerratswahlen am meisten Sitze holen wird.

SP hat Aufholpotenzial

Etwas verzwickt ist die Sache bei FDP und SP. Im Einwohnerrat ist die FDP heute klar stärker, hat vier Sitze mehr als die SP. Bei den Grossratswahlen lag der Stimmenanteil der SP aber immer höher. 2012 war die Differenz noch gering (SP: 3260 Parteistimmen; FDP: 3071). Bei den Grossratswahlen 2016 konnte die SP aber deutlich zulegen (SP: 4964, FDP: 3682). Obwohl ihre drei Buchser Grossrats-Kandidaten Marius Fedeli, Sarah Lohr und Tamara Loosli auf den Listenplätzen 11 bis 14 antraten und wohl kaum als Wahllokomotiven bezeichnet werden können, schaffte die SP in Buchs einen Parteistimmen-Zuwachs von 52,3 Prozent. Die FDP stellte gar keinen Grossratskandidaten aus Buchs. Gesamthaft konnte die Partei bei den Buchser Wählern aber 19,9 Prozent (Parteistimmen) zulegen. Wie sich diese Resultate in den Einwohnerratswahlen niederschlagen, ist sehr schwer abzuschätzen. Fakt ist: Die die FDP-Ortspartei ist in Buchs sehr stark, stellt Gemeindeammann und einen Gemeinderat. Die SP hat keinen Vertreter in der Exekutive.

Für die drei weiteren Einwohnerratsparteien EVP, CVP und Grüne zeigen die Grossratswahlen keine starken Schwankungen. Die EVP ist in Buchs generell überdurchschnittlich stark, bei den Grossratswahlen kamen fünf ihrer Kandidaten aus der Gemeinde. Insgesamt konnte die EVP ihre Parteistimmen mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent ganz leicht ausbauen und ihren Vorsprung auf die CVP weiter ausbauen. Die Christdemokraten verloren in Buchs 0,5 Prozent der Parteistimmen. Dies, obwohl sie auf Listenplatz 1 den einheimischen André Rotzetter ins Rennen schickte. Und zudem Michael Kaufmann, Präsident der Jungen CVP Aargau.

Grünliberale im Kommen

Die Grünen gehören bei den Buchsern ebenfalls zu den Verlierern: minus 3,9 Prozent Parteistimmen. Es fand sich aber auch kein Buchser Grüner auf der Grossratswahlliste.

Die Grünliberalen hingegen brachten drei Buchser Grossratskandidaten und schafften 7,2 Prozent mehr Parteistimmen als vier Jahre zuvor. Allerdings hat die GLP in Buchs bisher keinen Einwohnerratssitz. Das gilt auch für die BDP. Diese darf sich mit einem Parteistimmenverlust von 50,6 Prozent bei den Grossratswahlen aber auch keine Hoffnungen machen, dass sich das ändern könnte. Das gilt wahrscheinlich auch für die EDU, die zwar 52,9 Prozent zulegte, insgesamt aber immer noch zu wenige Stimmen machte, um sich für die kommenden Einwohnerratswahlen grosse Chancen auszurechnen. Auch mit der Sozial-Liberalen Bewegung (SLB) ist nach einem Parteistimmenverlust von 35 Prozent trotz zwei Buchser Kandidaten eher nicht zu rechnen.