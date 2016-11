Tatsächlich ist fast jeder Rüeblistand mit zusammengebastelten, lächelnden Gemüsefiguren verziert – Eyecatcher, die jeden Besucher in eine Rüebli-Gute-Laune-Stimmung bringen. «Wir haben bereits vor zwei Wochen mit den Vorbereitungen begonnen», erzählt Doris Stadelmann hinter dem Stand von «Natürlich Furrer». Und ja, sagt sie stolz, den lächelnden Kohlkopf habe sie selber gemacht.

Alte Sorten weckten Erinnerung

Die Rüebli-Kunstwerke sind die heimlichen Stars am Rüeblimärt. «Megaschön», schwärmt Susanna Gräpi (49) aus dem Zibelimäret-Dorf Oensingen SO. Sie ist zum ersten Mal am Rüeblimärt. In ihrer Einkaufstasche ist gefühlt jede farbige Rüeblisorte vertreten. «Jetzt probiere ich die mal aus und koche sie.» Fast noch mehr Freude hat sie an alten Obstsorten, die sie am Märt angetroffen hat. Wie die roten Äpfel «Berner Rose». Sie nimmt gleich einen aus der Tasche und strahlt «das sind meine Lieblingsäpfel und eine schöne Erinnerung aus der Kindheit.» Nächstes Jahr wolle sie wieder kommen. Die 44-jährige Renate Borner aus Oensingen kommt bereits seit Jahren an den Rüeblimärt. Jedes Jahr kauft sie die «sehr feine» Rüebliroulade. «Die findet man nur hier», sagt sie und freut sich über ihren Kauf. Dieses Jahr hat sie aber auch etwas ganz Spezielles gefunden: frischen Ingwer, an dem noch das grüne Kraut hängt. «Ich bin gespannt darauf.»