Migration ist eines der grossen Themen dieser Tage. Und eines, das fast immer, manchmal mehr, manchmal weniger, die Geschichte mitgestaltet. Massgeblich prägend ist das Thema Migration auch für die nun vorliegenden Aarauer Neujahrsblätter 2017, deren Untertitel «Zu-, weg- und durchgewandert» lautet.

Es geht um Aktuelles und um Geschichte. Und, wie es der Untertitel andeutet, um Wanderungsbewegungen von und nach Aarau. Da ist zum Beispiel der Beitrag von Hubert Keller, der unter anderem die Vorreiterrolle von Stadt und Region bei der Betreuung Asylsuchender beleuchtet.

Die Rede ist etwa von der Koordinationsstelle für Freiwilligenarbeit und Angebote, welche die Gemeinden Aarau, Buchs und Suhr seit Mitte Jahr betreiben. Oder vom «projektbbb» des pensionierten Sozialarbeiters Rolf Geiser, der neue Modelle und Angebote für eine niederschwellige Asylarbeit geschaffen hat. «bbb» steht für «Bildung, Begegnung und Beschäftigung».

Oftmals werden Migrationsbewegungen massgeblich von sozialer Not diktiert. «Wirtschaftsflüchtlinge» aus dem armen Süden suchen heute ihr Glück im reichen Norden, so auch in der Schweiz. Im 19. Jahrhundert, als es noch kein richtiges staatliches soziales Auffangnetz, sondern bestenfalls Auswanderungszustüpfe gab, war auch die Schweiz ein Auswanderungsland.

In seinem Beitrag «Auf zu neuem Glück nach Amerika» beleuchtet deshalb Hermann Rauber Schicksale von Aarauer Amerika-Auswanderern, die hauptsächlich in den Kontext der Auswanderungswellen von 1816/17 und 1844/45 gehören.

In der Fremde scheitern

Da trifft man etwa auf den Bürstenbinder Andreas Dietsch aus der Pelzgasse, der im Staat Missouri den utopisch-sozialistischen Traum eines «tausendjährigen Reichs der Gleichheit und Einigkeit verwirklichen» wollte.

Am 2. Juni 1844 verliess der 37-Jährige Aarau. Drei Monate später kam seine Gruppe am Bestimmungsort an. Ihre Träume platzten aber früh, als ihr charismatischer Kopf Anfang 1845 überraschend starb. Eine von unzähligen Geschichten des Scheiterns in der Fremde. Ein ergänzender Beitrag von Heidi Hess gilt Rudolf Iten aus Küttigen, der vor sechs Jahren den Kaufvertrag von Dietschs Land, einen Grundbucheintrag und den Eintrag «New Aarau» auf einer offiziellen Karte gefunden hat.

«Im Lauf der Geschichte war Aarau mit unterschiedlichen Gruppen von Fremden konfrontiert», schreibt Stadtarchivar Raoul Richner im Lead zu seinem Aufsatz «Englische Exilierte in Aarau 1557 bis 1559». Das Spezielle bei den rund hundert Engländern, die während anderthalb Jahren privat einquartiert waren, sagte Richner an der Vernissage der Neujahrsblätter am Freitagabend, sei das gewesen: «Man wusste, dass sie wieder weggehen würden.» Trotzdem: «Im Stadtbild», so Richner, «hat man sie wahrgenommen, bildeten sie doch rund 10 Prozent der Wohnbevölkerung.»

Es handelte sich um Glaubensflüchtlinge, darunter zahlreiche Geistliche und Weber, die im Zuge der gewaltsamen Rekatholisierung durch die als «Bloody Mary» in die Geschichte eingegangene Königin Maria England verlassen hatten. Sie wollten jedoch nach Hause zurückkehren, sobald sich die Dinge zu ihren Gunsten entwickeln sollten. «Sie sassen also», wie sich Raoul Richner bildlich ausdrückte, «sozusagen auf gepackten Koffern.»