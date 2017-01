Das Zentrum für Notfallmedizin umfasst das Notfallzentrum und die Notfallpraxis am KSA sowie die Notfallpraxis am Bahnhof. Letztere nennt sich «KSA am Bahnhof» und war im April 2012 mit Pauken und Trompeten eingeweiht worden. Das Kantonsspital kaufte das erste Stockwerk des Bahnhofgebäudes, insgesamt 3500 Quadratmeter.

Nebst mehreren Fachdisziplinen – Dermatologie, Rehabilitation, Gynäkologie etc. – ist hier eine allgemeinmedizinische, niederschwellige Notfallpraxis angesiedelt. Das heisst, sie bietet wie ein Hausarzt Grundversorgung an, aber ohne Voranmeldung. Zielgruppe sind Patienten mit einfachen Erkrankungen und Verletzungen.

Auffällig: Die Öffnungszeiten dieser Notfallpraxis wurden in den letzten Jahren sukzessive reduziert. Anfangs war die Praxis von Montag bis Freitag zwischen 7 und 22 Uhr offen, am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Mittlerweile ist die Notfallpraxis unter der Woche nur noch bis 21.30 Uhr in Betrieb, am Samstag bis 17.30 Uhr, am Sonntag gar nicht mehr. Und ab 1. Februar wird die Praxis werktags nur noch bis 20 Uhr geöffnet sein. Damit nähert sie sich den Betriebszeiten an, die auch eine normale Hausarztpraxis hätte. Weshalb diese Einschränkung?

Laut Ulrich Bürgi, Chefarzt Notfallmedizin, wurden im «KSA am Bahnhof» im letzten Jahr rund 12 000 Patienten behandelt. Das ist etwa ein Viertel aller Patienten, die das Zentrum für Notfallmedizin behandelt hat. «Die Auslastung ist sehr unterschiedlich», sagt Bürgi. Teils habe es kaum Patienten gehabt, teils lange Wartezeiten. «Nur 5 Prozent der Patienten kamen nach 20 Uhr.» Zu Randstunden und an Sonntagen wolle man deshalb die Notfallpraxistätigkeit auf den Hauptstandort im Spital konzentrieren, wo man die Patienten auch besser versorgen könne. (NRO)