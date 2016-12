In der Region Aarau sind offensichtlich extrem fleissige Unterschriftensammler unterwegs. Oder aber das Volk hat ein grosses Bedürfnis nach Mitbestimmung.

Erst kürzlich kam in Buchs das Referendum gegen den Verkauf der Bärenplatz-Parzelle (Einwohnerratsentscheid) zustande – mit doppelt so vielen Unterschriften, wie nötig gewesen wären. In Aarau schaffte es das Initiativkommitee von "Raum für alle" innert sechs Monaten, genügend Unterschriften für eine Volksinitiative zusammen zu bringen. Und nun ist in Suhr offenbar das Referendum gegen den Ausstieg aus dem "Zukunftsraum Aarau" zustande gekommen. Das liess Itamar Piller, Vorstandsmitglied der Grünen Aargau, auf Twitter durchblicken. Auf Anfrage der az bestätigt er, dass die nötigen rund 540 Unterschriften beisammen sind.