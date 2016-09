Vor sieben Jahren wäre dieser Sammelhof in der Region eine Seltenheit gewesen. Doch seither sind grosse, privat geführte Multisammelstellen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Besonders in der Gegend um Aarau buhlen sie zahlreich um den Müll der kleinen Leute: In Buchs-Aarau und Kölliken gibt es die «entsorgBar». Eine dritte Filiale wird gerade in Däniken gebaut. Die Sammelstelle «Bausort» in Hunzenschwil hat im April 2016 eine Gratissammelstelle installiert. Wohl auch wegen des «Recycling-Paradieses», das in der selben Gemeinde liegt und wöchentlich von über 2200 Fahrzeugen frequentiert wird. Ein zweites «Paradies» gibts in Reinach.

Wird entsorgen jetzt billiger?

Und nun will Sommerhalder endlich auch mitmischen können. Wird der Müll-Markt in der Region noch umkämpfter, wenn der Neubau bewilligt wird? Und können die Kunden dann von sinkenden Preisen profitieren?