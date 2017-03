«Ich hatte eine Riesenfreude.» Oftringens Gemeindeammann Julius Fischer erinnert sich an eine Sitzung am 24. Februar. Damals passierte, was eigentlich niemand mehr erwartet hatte. Das Bundesamt für Strassen (Astra) sagte Ja zu einem unkonventionellen Vorschlag, den Oftringen im Dezember 2012 eingebracht hatte. «Das kam für uns sehr überraschend», erklärt Fischer.

«Win-win-Situation für alle»

Bisher war es so, dass Autobahn-Ausfahrten zwingend in eine Kantonsstrasse münden mussten. Die Erschliessung von privaten Grundstücken, etwa von Einkaufszentren, ab den Ausfahrten war nicht möglich. Das hatte im Fall von Oftringen zur Folge, dass die Automobilisten einen grösseren Umweg in Kauf nehmen mussten, wenn sie zum Baumarkt Obi gelangen wollten – und dabei erst noch die stark frequentierte Kantonsstrasse zusätzlich belasteten. Gleiches galt bisher auch gegenüber beim a1-Center: Die Autofahrer konnten nicht auf kürzestem Weg auf die Einfahrt der Nationalstrassen gelangen.

Neu werden die Automobilisten direkt von den Rampen ein- und ausfahren können. «Das ist ein Gewinn für alle», erklärt Fischer. Weniger Umwege, weniger Staus. Und das zu überblickbaren Kosten. «Das kann man mit vertretbaren finanziellen Mitteln realisieren», meint Fischer. Er will raschmöglichst eine Sitzung einberufen, bei der die Detailplanung angestossen werden soll.