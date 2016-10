Seit 1997 vermietet die REMS AG im «Im Rüetschi Haus» an der Bachstrasse 33 in Suhr frei werdende Gewerberäume an Handwerksbetriebe, Start-ups und Kreativschaffende. Seit Anfang 2015 sind die Töchter von Beat und Marianne Rüetschi an der REMS AG beteiligt. Nach dem Konkurs der Giesserei im Herbst 2015 wurde die 3000 Quadratmeter grosse Fläche geräumt und in Atelierräume unterteilt. Seit Februar 2016 sind 18 neue Ateliers und Werkstätten dazugekommen. Per Dezember werden 65 Ateliers, Büros und Werkstätten an über 100 Mieter vermietet sein.

Tag der offenen Türen Am Samstag, 29. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, im Rüetschi-Haus, Bachstrasse 33. Mit musikalischen, kulinarischen und künstlerischen Attraktionen.