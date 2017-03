Nun hat die HRS das Baufeld 6 also der früheren Besitzerin, der Implenia AG, abgekauft. Das zeige nicht nur das grosse Interesse der HRS am Stadionprojekt, schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf die Anfrage, sondern eröffne die Chancen, «das durch Beschwerdeverfahren jahrelang verzögerte Projekt unter neuen Rahmenbedingungen zu optimieren und die Finanzierung des Gesamtprojekts sicherzustellen». Im Klartext: Mit einem potenziellen Renditeobjekt wie einem Hochhaus an bester Aarauer Lage könnte die HRS vielleicht die Tatsache wett machen, dass das Stadion teurer zu stehen kommt als ursprünglich geplant. Wie viel teurer, wird die HRS erst im Sommer bekannt geben. Stadtrat Lukas Pfisterer erklärt, bereits das bisherige Stadion-Projektkonstrukt basiere auf Querfinanzierungen: «Auf Baufeld 8 entsteht ein Wohngebäude, auf Baufeld 7 ein Bürogebäude. Beide unmittelbar neben dem neuen Stadion.»

Was genau die HRS mit dem neu erworbenen Baufeld 6 machen will, sagt sie auch auf Anfrage der az nicht. Man prüft derzeit die Optionen. Stadtrat Pfisterer geht davon aus, «dass die HRS nicht mit dem Stadionbau beginnt, bevor das Gesamtprojekt steht» – also bevor klar ist, was auf Baufeld 6 passiert. Sicher ist: Wohnungen werden dort nicht entstehen. Das lassen die Sondernutzungsvorschriften nicht zu, die Lärm-Grenzwerte würden so nahe an der Eisenbahnstrecke deutlich überschritten. Eine Nutzung von Dienstleistern steht im Vordergrund. Büroräume hat es in Aarau allerdings im Moment eher zu viele. Klar ist auch: Wegen dem «städtebaulich besonderen Stellenwert» des Gebäudes besteht die Pflicht für ein Architektur-Konkurrenzverfahren. Bis also auf Baufeld 6 wirklich etwas gebaut wird, dürfte es noch einige Jahre dauern.