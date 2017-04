Er wird im Mai 90 Jahre alt, ist ein erfolgreicher Immobilienunternehmer («Kern»-Areal) und hat keine Hemmungen, zu sagen, was Sache ist: Max Kuhn aus Aarau. Er nennt die Person, die er mittels Inserat im «Landanzeiger» sucht, «Strolch», «Schuft», «Lump». Und er setzt eine Art Kopfgeld aus: «Für die Ergreifung dieses Vaganten erhält der Vermittler 5000 Franken.»

Es geht um 25 Palmen und eine grössere Anzahl Rosenstöcke. «Sie wurden vergiftet», erklärt Max Kuhn. Eine erste Laboruntersuchung sei im Gang, eine zweite werde eingeleitet. Sie sollen der Polizei als Beweis dienen. Max Kuhn ist entschlossen, Anzeige gegen Unbekannt einzureichen, falls sein Aufruf nichts fruchtet. Als Druckmittel hat er auch noch Videoaufnahmen.

Max Kuhn besitzt seit 1970 an der Hinterhubelstrasse, am Hügelzug zwischen Uerkheim und Schöftland, fünf Hektaren Land. Dieses wird grossmehrheitlich von zwei Bauern bewirtschaftet. Aber Kuhn hat dort auch einen 50 Aren grossen Gemüse- und Blumengarten. Vor über zwanzig Jahren setzte er die Palmen, die er eigenhändig aus dem Tessin mitgebracht hatte. Sie haben ihre Winterhärte seither Jahr für Jahr unter Beweis gestellt. Und in den letzten Monaten sei es ja gar nicht richtig kalt gewesen, betont Kuhn.

Der Unternehmer, der in seinem Alter noch jeden Tag von 6.30 bis 17 Uhr arbeitet, hat einen grünen Daumen. Er betont: «Ich bin ein grosser Naturfreund. Die Pflanzen haben für mich auch ein Leben. Ich hänge sehr an ihnen.»

Darum ist er so betroffen, dass seine Palmen und Rosen jetzt eingegangen sind. Neben dem emotionalen Schmerz beklagt er auch einen Sachschaden: 20 000 Franken. Kuhn ist zu allem entschlossen: «Sollten wir diesen ‹Lump› finden, wird sein Name öffentlich in der Zeitung erscheinen.» (uhg)