Es ging schnell. Erst Mitte September kamen Romina Bill (22) und Ruben Mestre (25) auf die Idee, eine eigene «Parfum-Bar» zu eröffnen. Auf das Konzept waren sie in Rubens Heimat Portugal gestossen. Als sie beim Spaziergang in der Aarauer Altstadt auch noch das ideale Ladenlokal entdeckten, war für das Paar aus Hunzenschwil klar: «Wir machen es.» Dass sie trotz ihres jungen Alters das Vertrauen der Vermieter erhielten und bisher alles fast reibungslos klappte, bezeichnen sie als «grosses Glück».

Gestern wurde an der Rathausgasse 21 Eröffnung gefeiert, gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten. Wer ein Last-Minute-Geschenk braucht, findet es vielleicht dort. Aber: Die «Parfum-Bar» ist kein gewöhnlicher Laden. Die Basisdüfte sind in grossen Flaschen an den Wänden aufgereiht, 74 Stück. Aus diesen können sich Kunden ihr individuelles Parfum zusammenstellen.

Bis zu drei Düfte lassen sich kombinieren, etwa «orientalisch-würzig» mit «holzig-aromatisch» oder «blumig» mit «Zitrus». «405 224 Kombinationen sind möglich», rechnet Ruben Mestre vor. Er ist ausgebildeter Logistiker und Verkäufer und kommt damit nicht aus dem Parfum-Business. Genauso wie seine Freundin Romina Bill, die eine kaufmännische Ausbildung hat und ihren Marketing-Job in einem Hotel vorerst behalten wird, während Mestre im eigenen Laden arbeitet.

Wie kommt es, dass zwei branchenfremde junge Leute einen Parfumladen eröffnen? «Unser Badezimmerschrank ist voll mit Parfum», erklärt Romina Bill. «Aber ich habe schon oft gedacht, es wäre schön, wenn ich mein eigenes Parfum entwerfen könnte und nicht rieche wie zahlreiche andere Menschen – denn man verbindet einen Duft ja auch mit der Person.» Mestre ergänzt: «Hier in der Schweiz kauft man Marken, nicht Düfte. Das hat mich schon immer gestört. In unserem Laden ist es umgekehrt.»

Konzept ist selten in der Schweiz

Dass die Parfums keine Markenartikel sind, wirkt sich auf den Preis aus. Für ein kleines Fläschchen zahlt man weniger als 20 Franken. «Wir können so günstig sein, weil wir keinen grossen Namen verkaufen und weniger Werbeausgaben haben», so Bill.

Die «Parfum-Bar» ist ein Franchising-Unternehmen der portugiesischen Kette «Ydentik». Diese hat weltweit über 50 Shops, davon rund 40 in Portugal. In der Schweiz gab es bisher nur einen Laden in Volketswil ZH, der vor wenigen Wochen nach Wohlen ins Freiamt umgezogen ist.

Ruben Mestre und Romina Bill sind überzeugt, dass das Selbermach-Konzept in Aarau ankommt. «Wir bieten etwas anderes an als die Händler, die Markenparfums verkaufen», sagen sie. Sogar Kinderdüfte ohne Alkohol haben sie im Sortiment, ausserdem Duftprodukte für Wohnung oder Auto.