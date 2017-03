Da hinten blinkt etwas in der stockdunklen Nacht. Endlich der nächste Posten, denkt sich Franz Waser. Doch als er näher kommt, schaut er direkt in die Augen eines Rehs. «Allein – nur mit Stirnlampe im dunklen Wald – kommt es häufig vor, dass einem Wild oder anderes Getier über den Weg läuft», meint der 1947 geborene Zürcher, dessen grosse Halogenstirnlampe etwas Altertümliches und gleichzeitig Herzliches hat. «Heute bei so einem Massenstart-Nacht-OL ist es unwahrscheinlich, ein Reh mit einem Posten zu verwechseln, da zu viele Leute gleichzeitig im Wald sind», sagt Waser, der als Teamsenior an zweiter Position die Argus-Nachtstaffel im Buechwald von Erlinsbach absolviert.

Orientierungslauf bei Nacht? Nur mit einer Stirnlampe im Wald? Ganz auf sich allein gestellt durchs Gestrüpp irren? Das Ganze auch noch bei jeglichen Witterungsbedingungen? «Die Spinnen doch, die OL-Läufer», ist man geneigt zu sagen, doch wer einmal dabei war, kann nachvollziehen, warum der Nacht-OL für Orientierungsläufer etwas Spezielles ist.

«Es ist mehr Abenteuer als am Tag», sagt eine Mama, die mit ihren Kindern am Lagerfeuer sitzt. «Man fühlt sich bei Dunkelheit einfach besonders schnell, obwohl man langsamer rennt», meint U23-Nationalläufer Sven Hellmüller aus dem Siegerteam. In einem sind sich alle einig: Man ist bei Nacht viel konzentrierter bei der Sache. Das Kartenlesen wird wichtiger, denn man sieht ja nur, was im Lichtkegel ist.

Der Wald verschluckt die Läufer

Es ist ein unvergessliches Bild, wie sich die einzelnen Lichtkegel auf den ersten steilen Metern zu einem grossen Flutlicht vereinen, das den Weg hell erleuchtet. Schon nach wenigen Sekunden verschluckt der dunkle Wald die Orientierungsläufer. Das Geschehen rund um die mit Kuchen, Bratwurst und Getränken bestückte Köhlerhütte gleicht nun wieder einem grossen Familienfest. Man erzählt sich Geschichten von Läufern, die man im Wald suchen musste, von Teilnehmern, die sich verirrten und mit dem Auto aus dem nächsten Dorf zum Ziel gefahren wurden ...

Nach gut 40 Minuten kommen die ersten Lichter zurück aus dem Dickicht des Waldes zum Wechsel. Das Gesprächsthema Nummer 1: der geklaute Posten. Es ist die dritte Posten, der wie vom Erdboden verschluckt ist. Was ist passiert? «Wahrscheinlich war es die Frau, die da unten wohnt. Sie glaubt, ihr gehöre der ganze Wald», meint einer. Doch wie löst die OL-Familie so ein unvorhersehbares Problem? Mit einem spontanen Neustart am Ort, wo Posten 3 hätte stehen sollen. «Zum Glück waren so früh im Lauf noch alle zusammen, sonst wäre das Rennen nicht durchführbar gewesen», sagt Postenleger Oliver Lienhard, der den verlorenen Posten für die restlichen Starter schnell ersetzt hat.

Auch Franz Waser hat ein Problem, als er den zweiten Teilabschnitt beendet. Sein Wechselpartner ist nicht da. «Christian!», ruft er mehrfach laut in die Nacht und kurz darauf kommt ein verdatterter Christian die Wiese heraufgestiefelt, der den alten Franz noch gar nicht erwartet hatte.

Im Ziel diskutieren später alle Läuferinnen und Läufer ausführlich, was sie im Wald erlebt haben, wo sie durch welches Dorngestrüpp gedrungen, oder lieber aussenrum gelaufen sind und welche Posten einfach «sauschwer zu finden» waren. Vielleicht ist es auch gerade diese Nachbesprechung, die einen Nacht-Orientierungslauf so speziell macht.