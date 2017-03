"Ist ja fast wie im Sommer", scherzt Jürg Ammann, als er am Samstag in Birrwil in den eiskalten Hallwilersee steigt. Sein Ziel: eine Eismeile schwimmen – rund 1,7 Kilometer ohne Neoprenanzug durch den See, der gerade einmal etwa 4,5 Grad Celsius kalt ist.

"Für mich ist Kaltwasser eine ganz neue Erfahrung", sagt Ammann zu Tele M1. Trainiert hat er dieses Jahr schon mehrmals in der Eiseskälte, mit dem Ziel, im Sommer den Thunersee zu durchschwimmen. Es ist nicht die erste verrückte Aktion des Erlinsbachers: 2015 wollte er den Ärmelkanal durchqueren. Seiner Gesundheit zuliebe musste er jedoch aufgeben.

Nach 31 Minuten hat es Ammann geschafft, er kommt bei der Rose in Meisterschwanden an. Die Bewunderung der Restaurantbesucher ist ihm gewiss.