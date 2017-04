Die Einwohnergemeinde Küttigen beantragt den Abbruch von Gebäuden im ehemaligen Steinbruch Riepel. Das entsprechende Gesuch liegt auf, 45 000 Franken sind für den Abriss mit Zivilschutzunterstützung budgetiert. Die Parzelle des alten Steinbruchs samt den Gebäuden gehörte ursprünglich den Jura Cement Fabriken. Nach Stilllegung der Gipsgrube Ende des letzten Jahrhunderts verkaufte die Firma das ganze Areal der Einwohnergemeinde Küttigen. Diese überschrieb es 2013 an die Ortsbürgergemeinde.

Seit 2014 ist der Riepel eine sogenannte Altholzinsel. Das sind Naturwaldreservate im Kleinformat, die zwischen grösseren Naturwaldreservaten liegen und den Tieren die Passage erleichtern. Wie im benachbarten Naturwaldreservat Egg-Königstein – dem grössten im Kanton – verzichtet man im Riepel auf eine Nutzung des Waldes und lässt Altholz liegen. «Deshalb gibt es in solchen Wäldern viele Lebewesen, die man in Wirtschaftswäldern praktisch nicht mehr findet», erklärt Martin Blattner, Leiter des Forstbetriebs Jura. In erster Linie seien das Kleinstlebewesen wie Käfer oder auch Holz zersetzende Pilze. Beim Gebiet Riepel wurde zudem ein Orchideen-Föhrenwald eingerichtet, wo seltene Orchideenarten wachsen. Im alten Steinbruch hat es zudem Tümpel, in denen sich – so steht es auf einem Schild daneben – der Glögglifrosch sehr wohl fühlt.