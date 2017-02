Dagegen gingen rund 100 Einsprachen ein. Meist standardisierte, vorformulierte Briefe. Eingereicht nicht in erster Linie von unmittelbaren Nachbarn der Sportanlage, sondern von Quartierbewohnern. Gerüchteweise wohnt der Hauptdrahtzieher an der Bachstrasse, also mindestens zweihundert Meter Luftlinie von den Eisfeldern entfernt. Wie hartnäckig die Opponenten gegen die Sportanlage sein können, hatten sie bereits 2012 bewiesen, als es um die Baubewilligung für die Keba ging.

Suhr musste kontrollieren

Die erste Baubewilligung wurde gegen Ende 2013 erteilt. Darin wurde der Trainingsschluss auf den Fussballfeldern auf 20.30 Uhr festgeschrieben. Und auf den Eisfeldern müsste bereits um 16.30 Uhr Ruhe einkehren. Was die Eisfelder betrifft, hatte die Stadt Aarau einen Fehler gemacht: Statt der Betriebszeiten, in denen auch Vereins-Trainings und Eisfeldpflege enthalten sind, beantragte sie bloss die Öffnungszeiten für den öffentlichen Eislauf als Betriebszeit.

Die Mängel im Bereich der Definition der Betriebszeiten bieten nun den Opponenten ideale Angriffsflächen. Sie machten auf die Behörden der Standortgemeinde Suhr derart viel Druck, dass diese nicht mehr anders konnte, als zu handeln. Also vor Ort zu überprüfen, ob die Keba nach 16.30 Uhr nicht mehr benützt wird. Das war nicht der Fall – und Suhr hatte als Baubehörde gar keine andere Wahl, als bei der Keba AG, an der sie ebenfalls beteiligt ist, zu intervenieren. Gegen die Aufforderung, die in der ersten Baubewilligung fesgeschriebenen Betriebszeiten einzuhalten, reichte die Keba Beschwerde ein.

Aussergerichtlicher Kompromiss?

Wie weiter? Im Moment läuft der Betrieb auf der Keba normal. Ob das bis zum Saisonschluss (Aussenfeld 5. März, Halle 19. März) so bleibt, ist fraglich. Und wie es im nächsten Winter auf der Keba und ab dem Frühling auf den Fussballfeldern weitergeht, steht in den Sternen. Unter den mittlerweile noch 30 bis 40 Einsprechern hat es einige, die Bereitschaft signalisieren, den ganzen Instanzenweg bis vor Bundesgericht zu gehen. Also droht die Situation, dass die neuen Sportanlagen mehrere Jahre lang nur teilzeitlich genutzt werden können. Es sei denn, es gelingt der Stadt Aarau und allenfalls der Keba, sich aussergerichtlich mit den Einsprechern zu einigen. Der Druck auf die Behörden ist gross.

Keba-Präsident Heinz Zaugg sagt zur ganzen Geschichte nur einen Satz: «Es scheint, dass die Keba ausbaden muss, was andere eingebrockt haben.»

Lesen Sie hier den az-Kommentar zum Keba-Debakel