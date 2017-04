80 Prozent sehr gut ausgebildet

Was das Fricktal verliert und Aarau gewinnt, zeigt auch die Qualifikation des Personals. «Die Mehrheit der Mitarbeitenden von Swissgrid verfügt über eine sehr gute Ausbildungsbasis», erklärt Kommunikationschefin Irene Fischbach. «Nach dem Umzug nach Aarau dürfte der Anteil von Mitarbeitenden, die ein Fachhochschul-, Universitäts- oder ETH-Diplom besitzen, rund 80 Prozent betragen.»

Die Stromnetzbetreiberin Swissgrid gibt es erst seit zehn Jahren. Sie gehört den Stromproduzenten. Grösster Aktionär ist die BKW (36,4 %). Die Alpiq hat ihren Anteil auf ein vernachlässigbares Niveau hinuntergefahren. Die Swissgrid kämpft mit zwei grossen Problemen: Einerseits dem Ausbau der Leitungen, andererseits dem fehlenden Stromabkommen der Schweiz mit der EU. CEO Zumwald beklagt «Einsprachemöglichkeiten ohne Ende». Immerhin konnten letztes Jahr rund 200 Millionen Franken in den Leitungsbau investiert werden.

Zur EU-Frage sagte Zumwald: «Der Markt entwickelt sich in Europa – aber momentan ohne die Schweiz.» Der einzige Hoffnungsschimmer: Ohne die Schweiz verliert die EU momentan 100 Millionen Franken pro Jahr.

Was die Stromversorgung anbetrifft, war an der Bilanzmedienkonferenz die Rede von einer «sehr angespannten Periode» im Januar 2017: In Frankreich waren bis zu 23 KKW nicht am Netz, in der Schweiz die Stauseen auf einem historisch tiefen Füllstand, und dazu war es zwei Wochen lang sehr kalt.

«Erfreuliches Geschäftsjahr»

Die Swissgrid arbeitet in einem äusserst regulierten Markt. Ganz wichtig ist das Kostenbewusstsein. Bei einem Nettoumsatz von 1,25 Milliarden Franken resultierte ein Gewinn von 91,9 Millionen Franken. Davon werden 21,8 Millionen Franken an die Aktionäre ausgeschüttet. Für CEO Yves Zumwald steht fest: «Swissgrid kann auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2016 zurückblicken.»