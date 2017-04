Dann geht es also los, mit Fanfaren wird die Klappe vor dem Wagen hochgefahren. Da sitzen die Plüschtiere und glotzen erwartungsfroh ins Freie, und die Besucher lachen sich aus den auf Hochglanz polierten Spiegeln im Wageninnern selber entgegen. Bolzern bittet Gott darum, den Fadenziehwagen zu segnen, damit er auf der Strasse und den Chilbi- und Messeplätzen von allem verschont bleibe, was im Schaden zufügen könnte. Und auch um den Segen für die Menschen, die in und um den Wagen arbeiten, die Besucher des «Easy Play». «Gib ihnen das Glück und den Faden, damit sie den Gewinn bekommen, den sie sich wünschen», sagt Bolzern. Dann spritzt er grosszügig Weihwasser auf den Wagen und die Familie Hauri, bevor er mit dem Weihrauchfässchen in den Wagen marschiert, «damit der Wagen auch etwas davon hat und es auch morgen noch etwas riecht».

In der Hand die Wurfgeschosse

Noch während Bolzern spricht, klimpert es verdächtig in den Händen der Schaustellerfrauen. Was folgt, ist ein altes Ritual: Handvollweise schmeissen die Frauen Münz in den Wagen, dass es nur so scheppert – die ersten Einnahmen. «Der Brauch will, dass die Batzen bis nach dem ersten Spieltag liegen bleiben», sagt Sandra Hauri und lugt ins Wageninnere, wo das Weihwasser auf den grossen Spiegeln lange Striemen gezogen hat. Sie zuckt mit den Schultern und lacht. «Hänu, jetzt müssen wir die Spiegel halt noch einmal polieren.»

Osterchilbi im Schachen Do, 17 Uhr, bis Mo, 20 Uhr. Täglich ab 14 Uhr