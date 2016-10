Ausserdem könne selbst beim 4,3-Millionen-Vorschlag nicht von einer Luxus-Variante die Rede sein: «Der Richtwert für eine Pausenplatzgestaltung liegt bei 220 Franken pro Quadratmeter», so Rüetschi. Bei der stattlichen Grösse des Areals von 19 000 m2 würde das einem Batzen von 4,18 Millionen entsprechen. «Heute liegen wir bei 136 Franken pro Quadratmeter und damit deutlich unter dem Richtwert», so Rüetschi. Und doch sei auch das abgespeckte Konzept so, dass die Begleitgruppe nach wie vor damit einverstanden ist.

Das abgespeckte Konzept sieht unter anderem folgende Elemente vor: Die Pausenplätze des Primarschulhauses Vinci und des Bez-Schulhauses werden mit niedrigen Mauern eingefasst, die als Sitzgelegenheiten dienen und bei Geh- und Zufahrtswegen bodeneben abgesenkt werden. Ein niedriger Mauerabschluss wird auch zur Promenade (Tramstrasse) hin erstellt. Der Fuss- und Zufahrtsweg zwischen Schulhaus Vinci/TBS und Bezirksschulhaus wird neu erstellt. Die Verbindung Ost-West im Bereich Pausenplatz Bez-Schulhaus wird aus dem bestehenden Belag geschnitten. Seitlich wird das bestehende Belagsfundament belassen und mit Schotterrasen ergänzt. Bestehen bleiben auch der Steinhügel und die verschiedenen Brunnen bei den Schulhäusern. Nach der Sanierung der Tramstrasse wird die Baumallee vom Dorfmuseum bis zur Gemeindeverwaltung gepflanzt.

Gmeind vom 24. November Kreditantrag über 2,6 Millionen Franken, wobei 500 000 Franken davon bereits mit Ausführungskredit für Schulhaus Vinci vom Stimmvolk bewilligt worden sind.