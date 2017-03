Das Geschäftsjahr 2016 von Mammut war weniger schlecht als das Vorjahr, aber immer noch nicht gut. Dank – für einmal – positiven Währungseffekten sank der Umsatz nicht um 2,9, sondern nur um 0,8 Prozent. Auf 233,4 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis erreichte 1,2 Millionen Franken (Vorjahr 0,1 Millionen). Aus Sicht der Mammut-Besitzer, des börsenkotierten Mischkonzerns Conzzeta, sind diese Zahlen unbefriedigend. Aber der Trend scheint zu stimmen. Und das vor einem Jahr gestartete, auf fünf Jahre ausgelegte Strategieprogramm wird weitergeführt. 2017 sollen wie schon 2016 etwa 4,5 Millionen Franken in die Revitalisierung investiert werden.

350 Angestellte in Seon

Davon profitiert der Standort Seon, wo etwa die Hälfte der 718 Mammut-Beschäftigten tätig sind. Letztes Jahr ist in Seon die Seilproduktion eingestellt worden. Gegangen ist auch die für den asiatischen Markt zuständige Gruppe: Mammut betreibt neu in Hongkong ein Büro mit acht Angestellten. Jetzt würden aber in Seon wieder Jobs geschaffen, erklärte gestern Conzzeta-CEO Michael Willome. Zum Beispiel in der Produktentwicklung und im Design. Aber auch in einem neuen Laden: In der ehemaligen Seilerei wird ein Mammut-Store mit angegliedertem Outlet eingerichtet. Das bisherige Outlet wird geschlossen.